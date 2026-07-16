Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά, καθώς ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Το αγαπημένο ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του, μια χαρμόσυνη είδηση που αποκαλύφθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο, μέσα από την κοινή τους εμφάνιση στην επίσημη ελληνική πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια».

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον γνωστό ηθοποιό και τη σύζυγό του χαμογελαστούς και ευδιάθετους, με τη Γεωργία Κρασσά να εμφανίζεται με εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά, επιβεβαιώνοντας πως διανύει ήδη τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά είναι από τα πιο χαμηλών τόνων ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022 σε μια όμορφη τελετή σε ένα κτήμα στο Κορωπί. Ο γάμος είχε έντονο «άρωμα Κρήτης» προς τιμήν της καταγωγής της μητέρας του ηθοποιού, Μαρίας Τζομπανάκη.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2021, είχαν αποκτήσει τον πρώτο τους γιο, με τον ερχομό του να αλλάζει τις ζωές τους. Ο ηθοποιός έχει μιλήσει κατά καιρούς με τρυφερότητα για την πατρότητα, τονίζοντας πως η δημιουργία της οικογένειάς του αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά ετοιμάζονται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον δεύτερο καρπό του έρωτά τους.

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