Ο Ορφέας Αυγουστίδης ήταν καλεσμένος, το πρωί της Κυριακής 30/11, στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και έδωσε μια ιδιαίτερη συνέντευξη. Μίλησε για τη σχέση του με το χρήμα και για το γιο του, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης έκανε μια μικρή παρατήρηση στη Σίσσυ Χρηστίδου.

Αρχικά, ο ηθοποιός αναφέρθηκε με αφορμή την παράσταση που παίζει, στον τρόπο που το χρήμα επηρεάζει τη ζωή του: «H δική μου σχέση με το χρήμα… Προσπαθώ να ζω μια ζωή που δεν θα μου επιβάλλει να ζω με ένα τρόπο που δε μου αρέσει προκείμενου να έχω καλή σχέση με το χρήμα», επισήμανε, με τον Νίκο Συρίγο να του αναφέρει ότι είναι ο πιο αντιστάρ σταρ που γνωρίζει.

Ο ίδιος εξήγησε: «Προσπαθώ να είμαι κοντά σε αυτό που είμαι εγώ και να μην καμώνομαι. Να μην προσπαθώ να θυμηθώ τι είπα προχθές για να είμαι συνεπής».

Τότε, η Σίσσυ Χρηστίδου, στην προσπάθειά της να καταλήξει σε μια ερώτηση, ανέφερε ότι δεν θέλει να μιλήσει για την βαριά κληρονομιά του ονόματός του, για την οποία υπέθεσε ότι όλοι τον ρωτούν, με τον ίδιο να της απαντά: «Δεν με ρωτάνε όλοι», σημειώνοντας ότι τράβηξε την δική του πορεία πραγματοποιώντας επιτυχίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ίσως εξαιτίας του Σασμού και της συνεργασίας με τη μητέρα μου συζητήθηκε παραπάνω, αλλά όσο κι αν δεν θες να το επαναφέρεις, εσύ την έκανες την ερώτηση», είπε, μάλιστα, στην παρουσιάστρια, με την ίδια να έρχεται σε αμηχανία και να του εξηγεί πως αλλού ήθελε να καταλήξει, σχετικά με το δικό του παιδί και τον τρόπο που επηρεάζει τη ζωή του, όπως οι δικοί του γονείς.

«Νομίζω ότι τα παιδιά δεν κάνουν αυτό που τους λέμε, αλλά αυτό που βλέπουν ότι κάνουμε», απάντησε τότε ο ίδιος.

Και συνέχισε: «Στα 5 χρόνια πατρότητας προσπαθώ περισσότερο να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν έγινε. Η υπομονή δοκιμάζεται. Επειδή είναι μικρός δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσει όταν θα είναι στην εφηβεία. Από εκεί ξεκινάει ο φόβος. Θες να οχυρώσεις το παιδί σου να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που θα έρθουν στην εφηβεία του. Δεν ξέρεις τι τον περιμένει. Είναι θεωρητικό αυτό που λέμε με τα social media και την τεχνολογία. Δεν θα είναι έτσι τα επόμενα χρόνια».

Με αφορμή την αναφορά του στα social media, δήλωσε για τη δική του σχέση με αυτά: «Δεν ασχολούμαι γιατί δεν ήταν ακριβώς της δικής μου γενιάς».

Όσον αφορά στην τηλεόραση και στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την παρουσίαση κάποιας εκπομπής, αποκάλυψε: «Έχω δεχθεί προτάσεις. Δεν το θεωρώ επόμενο. Εξαίρεση είναι. Δεν μένει πολύς χρόνος για αυτό. Πρέπει να σταματήσεις αυτό που κάνεις για να το κάνεις αυτό. Θα το έκανα αν πραγματικά με αφορούσε και ήθελα να ασχοληθώ έστω για λίγο. Δεν είναι στις ευκολίες μου, οπότε θα έπρεπε να αφιερώσω ακόμη περισσότερο χρόνο».

Τέλος, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να τον ρωτήσει εάν είναι rule follower ή rule breaker, αν ακολουθεί τους κανόνες ή εάν τους σπάει δηλαδή, με τον Ορφέα Αυγουστίδη να απαντά: «Είμαι rule follower για να μπορώ να είμαι και breaker!».

«Μου άρεσε αυτό, πιο πολύ από όλα όσα είπες σήμερα!», αναφώνησε τότε η παρουσιάστρια, με τον ίδιο να λέει: «Ωραία…δύο αμήχανες στιγμές… δεν χρειάζεται τρίτη», αποτρέποντας τον Κωνσταντίνο Βασάλο να κάνει την δική του αμήχανη ερώτηση όπως συνηθίζει με όλους τους καλεσμένους.

govastiletto.gr – Ορφέας Αυγουστίδης: «Έκανα σχεδόν 10 χρόνια ψυχοθεραπεία και ολοκληρώθηκε εκείνος ο κύκλος»