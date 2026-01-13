Το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, ο Ορφέας Αυγουστίδης και η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά, έδωσαν το «παρών» στο Θέατρο Ακροπόλ, στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Hotel Amour.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε χαμογελαστό και ευδιάθετο, τραβώντας τα βλέμματα με τη διακριτική του παρουσία.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά σπάνια πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις, καθώς προτιμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ και να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή.

Παρ’ όλα αυτά, κάθε φορά που τους βλέπουμε μαζί, δείχνουν δεμένοι και πιο ερωτευμένοι από ποτέ, κάτι που τους έχει κάνει ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Πηγή: NDP Photo Agency

