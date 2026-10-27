Θύελλα αντιδράσεων στην Κίνα προκάλεσε ένα σχόλιο του Kylian Mbappé σχετικά με διαδικτυακό meme, στο οποίο το πρόσωπό του είχε τοποθετηθεί στη θέση εκείνου του Μάο Τσετούνγκ. Η υπόθεση έλαβε γρήγορα διαστάσεις που ξεπερνούν τα όρια των social media, λαμβάνοντας ακόμη και διπλωματικό χαρακτήρα.

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη κατακραυγή, ενώ τουλάχιστον τρεις κινεζικές εταιρείες προχώρησαν σε διακοπή των χορηγικών τους συμβολαίων. Το ζήτημα έφτασε μέχρι το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς η αναφορά θεωρήθηκε προσβλητική για μια ιστορική προσωπικότητα που παραμένει κομβική στην επίσημη αφήγηση του Πεκίνου.

Το σχόλιο του Mbappé που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Mbappé faces cancellation in China over “dictator” insult to founding father Mao Zedong

Real Madrid and France forward Kylian Mbappé is facing severe backlash and demands for brands to cut ties in China over a “Chinese dictator” remark about the country’s founding father, Mao Zedong. The interview clip circulated online on October 26, triggering calls for a commercial boycott. https://t.co/nYkymX1Gyx — Shamim Zakaria (@shamimzakaria) October 27, 2026

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από συνέντευξη του 27χρονου ποδοσφαιριστή στη γαλλική εκπομπή «The Bridge». Σε αυτήν, ο Kylian Mbappé μίλησε για ένα από τα memes που τον κάνουν να γελά, αναφερόμενος σε μια εικόνα που συνδέεται με τον ιστορικό ηγέτη της κομμουνιστικής Κίνας, Μάο Τσετούνγκ.

Στο επίμαχο απόσπασμα, ο Γάλλος επιθετικός λέει ότι το meme που βρίσκει πιο αστείο είναι εκείνο με «έναν τύπο, νομίζω κάποιον Κινέζο δικτάτορα», προσθέτοντας: «Το χρησιμοποιώ συνέχεια με τους φίλους μου». Ο ίδιος δεν κατονομάζει τον Μάο, ωστόσο στην εικόνα που εμφανίζεται στο σχετικό σημείο της συνέντευξης το πρόσωπο του ποδοσφαιριστή έχει τοποθετηθεί στη θέση του Κινέζου ηγέτη.

Το σχετικό απόσπασμα έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεσηκώνοντας κύμα οργής ανάμεσα στους Κινέζους χρήστες, πολλοί από τους οποίους απαίτησαν την επιβολή κυρώσεων στον ποδοσφαιριστή και στα εμπορικά σήματα που τον υποστηρίζουν. Η δημόσια αντιπαράθεση ξεπέρασε τα όρια του χιούμορ, εστιάζοντας στην ευθύνη που φέρει ένας αθλητής παγκόσμιου βεληνεκούς να σέβεται τις πολιτισμικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Οι 3 μεγάλες κινεζικές εταιρείες που διέκοψαν τη συνεργασία τους με τον Mbappé

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Η κρίση πέρασε γρήγορα από το διαδίκτυο στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο, με μεγάλες κινεζικές εταιρείες να «κόβουν» τον Kylian Mbappé.

Η κορυφαία γαλακτοκομική εταιρεία Mengniu ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον ποδοσφαιριστή, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ενέργειες που πληγώνουν την εθνική περηφάνια της Κίνας.

Ανάλογη στάση κράτησε η Dongpeng, ένας από τους μεγάλους ομίλους παραγωγής ποτών και ενεργειακών ροφημάτων στην Κίνα.

«Η εταιρεία μας αντιτίθεται κατηγορηματικά και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε οποιαδήποτε συμπεριφορά προσβάλλει το εθνικό αίσθημα», ανέφερε, ανακοινώνοντας τον άμεσο τερματισμό της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με το Associated Press, τη συνεργασία της με τον Mbappé διέκοψε επίσης η Milkground, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων. Οι εταιρείες, πάντως, απέφυγαν να κατονομάσουν ρητά το επίμαχο βίντεο στις ανακοινώσεις τους, οι οποίες εκδόθηκαν ενώ η δημόσια συζήτηση βρισκόταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Kύμα οργής στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Weibo

Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της υπόθεσης έπαιξε το Dongqiudi, ένας από τους δημοφιλέστερους ποδοσφαιρικούς ιστότοπους της Κίνας, ο οποίος δημοσίευσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τις δηλώσεις του Kylian Mbappé. Ο ιστότοπος χαρακτήρισε τα σχόλια «απρεπή», υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τόσο τη χώρα όσο και τον κινεζικό λαό.

Η ανακοίνωση πυροδότησε νέες αντιδράσεις στο Weibo, τη δημοφιλή κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κερδίζει χρήματα από την κινεζική αγορά και ταυτόχρονα κάνει δηλώσεις που προσβάλλουν τους Κινέζους», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι οι διεθνείς προσωπικότητες πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή όταν αναφέρονται σε ζητήματα που συνδέονται με την εθνική ταυτότητα και την ιστορία μιας χώρας.

Η υπόθεση έφτασε, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, μέχρι το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος Λιν Τζιαν δήλωσε: «Έχουμε λάβει γνώση των σχετικών δημοσιευμάτων. Λόγια και πράξεις που πληγώνουν τα αισθήματα του κινεζικού λαού είναι φυσικό να συναντούν την αντίθεση του συνόλου της κινεζικής κοινωνίας».

Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Paper, η κρατική τηλεόραση CCTV προχώρησε σε αναστολή μεταδόσεων αγώνων της ισπανικής La Liga, ενώ η Global Times ανέφερε ότι από τις ειδησεογραφικές εφαρμογές του CCTV αφαιρέθηκε περιεχόμενο σχετικό με τον Γάλλο επιθετικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ποιος είναι ο Μάο Τσετούνγκ

Ο Μάο Τσετούνγκ ίδρυσε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας το 1949 και παρέμεινε στην εξουσία μέχρι τον θάνατό του, το 1976. Παρά τις καταστροφικές συνέπειες πολιτικών που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, εξακολουθεί να παρουσιάζεται από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα ως ιδρυτική μορφή του σύγχρονου κινεζικού κράτους.

Μετά τον θάνατο του Μάο, η Κίνα ακολούθησε σταδιακά διαφορετική οικονομική πορεία, ανοίγοντας την αγορά της στις διεθνείς συναλλαγές και στις ξένες επενδύσεις. Ωστόσο, η πολιτική και συμβολική θέση του πρώτου ηγέτη της Λαϊκής Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή.

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