Την αναστάτωση και τη δυσαρέσκειά της για ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε παιδότοπο μοιράστηκε με τους ακολούθους της η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Μέσα από ανάρτησή της στα social media, κατήγγειλε πως ένα άλλο παιδί επιτέθηκε στον μικρό της γιο, Δημήτρη, χτυπώντας τον με δύναμη στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ίδια, όταν ζήτησε τον λόγο από τη μητέρα του παιδιού, εκείνη παραδέχτηκε πως δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι ανάλογο. Ωστόσο, αυτό που εξόργισε την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ήταν η αδράνεια της μητέρας, καθώς το παιδί συνέχισε να πετάει μπάλες προς το μέρος τους, ενώ εκείνη απολάμβανε ανενόχλητη τη συζήτηση με τη φίλη της.

«Σήμερα ένιωσα την καρδιά μου να σπάει… Ήμασταν μαζί στον παιδότοπο και καθόμασταν με τον Δημήτρη μου, όπου ένα παιδάκι πήρε φόρα και του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι. Έψαξα να βρω τη μητέρα του, της εξήγησα… όπως μου είπε, κι άλλες μανούλες χτύπησε και τα δικά τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η καθόλου προσοχή στο παιδί της. Τα παιδάκια αποχώρησαν με τις μανούλες τους κι εμείς μετά, αλλά όσο καθίσαμε καμία οπτική επαφή έστω με το παιδί. Το παιδί ήρθε ξανά και μας έριχνε μπάλες με βία, η μαμά είχε πιάσει κουβέντα με τη φίλη της…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου σχολίασε πως προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της, έχοντας επίγνωση πως το παιδί είναι πολύ μικρό. Ωστόσο, παραδέχεται πως η συγκεκριμένη κατάσταση την έφερε στα όριά της και αφήνει να εννοηθεί πως, αν βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με κάτι αντίστοιχο, η αντίδρασή της μπορεί να είναι διαφορετική. «Απορώ που βρήκα τόση υπομονή, διότι προφανώς το 2-3 ετών παιδί δεν μου φταίει σε κάτι. Την επόμενη φορά είμαι σίγουρη θα αντιδράσω και είμαι βέβαιη όχι με ψυχραιμία», κατέληξε στην ανάρτησή της.

govastiletto.gr -Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Αποκαλύπτει τον λόγο της αποχής της από τα social media – «Θα μοιράζομαι μόνο όσα θέλω»