Τις τελευταίες ώρες, μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε μια απίστευτη αναστάτωση, η οποία έκανε λόγο για τον θάνατο της Ισιδώρας Σιδέρη, συζύγου του Γιάννη Ζουγανέλη και μητέρας της Ελεωνόρας Ζουγανέλη.

Η ψευδής είδηση δημοσιεύτηκε από τον ηθοποιό Γιώργο Γεωργίου και προκάλεσε έντονη ανησυχία σε φίλους και γνωστούς της οικογένειας, οι οποίοι έσπευσαν να επικοινωνήσουν με τον γνωστό καλλιτέχνη για να του εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, δεν έκρυψε την οργή και τη στενοχώρια του για όσα συνέβησαν, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν άρχισε να δέχεται δεκάδες μηνύματα από ανθρώπους που πίστεψαν ότι η σύζυγός του είχε φύγει από τη ζωή.

«Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Εχθές παίζαμε στο θέατρο και μου ερχόντουσαν καταπέλτης διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα φίλων. Αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα για αυτή την είδηση ότι έφυγε η Ισιδώρα από τη ζωή. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Πώς μπορεί να συμβαίνει μέσα από μια ανάρτηση να πείθεται ο κόσμος και λογικά πείθεται ο κόσμος και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν.

Ο κ. Γεωργίου δεν επικοινώνησε μαζί μου. Μου έκανε εντύπωση. Είναι ευτέλεια αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή και δεν μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος που το έχει υποστεί. Εγώ δηλαδή τα έχασα. Καταρχήν επειδή έβλεπα, λέω κάτι έγινε και πήρα πρώτα απ’ όλα την Ισιδώρα όταν έφυγα από το θέατρο να δω τι συμβαίνει. Όταν το σήκωσε ηρέμησα. Ναι, προφανώς, προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση» τόνισε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

govastiletto.gr – Γιάννης Ζουγανέλης: «Στην Ελλάδα δεν με έχουν πάρει πολύ σοβαρά ενώ διαπρέπω σε Ευρώπη και Αμερική»