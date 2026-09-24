Την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τηλεοπτικό χειρισμό της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο γνωστός σχεδιαστής και επιχειρηματίας μίλησε στον Αλέξανδρο Ρούτα και την κάμερα του «Happy Day», στηλιτεύοντας τα όσα λέγονται και γράφονται μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στενή προσωπική τους σχέση, τονίζοντας πως προτίμησε να διαχειριστεί το πένθος του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τον θόρυβο των ημερών.

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είμαστε παιδιά συνοικιών της Αττικής. Μπόρεσα να πενθήσω με τον δικό μου τρόπο», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του σε όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σε αντίθεση με όλο αυτό το τουρλουμπούκι που ακούω, τις σαχλαμάρες που γράφονται, τις αηδίες. Αυτή η εμπορευσιμότητα, από την άλλη πλευρά, που κάνουν τα κανάλια είναι τραγική. Πάρα πολλοί άσχετοι! Δηλαδή ουρλιάζει μια Κατίνα, να μην πω και το όνομά της, συνέχεια, λες και ξέρει πράγματα, λες και κάνει. Είναι τραγικό».

Ο Λάκης Γαβαλάς ξέσπασε, πριν από λίγες μέρες, κατά της παραϊατρικής, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και τους μετατρέπουν σε «πειραματόζωα».

«Άραγε είναι σωστό να μην χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό της λέξης ΤΙΜΩΡΙΑ; ΤΙΜΩΡΙΕΣ λοιπόν, στον κάθε υπεύθυνο που προκάλεσε αυτό το κακό και ναι, πολλές τιμωρίες σε όσους ασχολούνται με την παραϊατρική θεραπεία και καταστούν τον άνθρωπο πειραματόζωο. Τελικά ας προσέξει ο κόσμος που αφήνεται για την ευεξία του, την έξτρα δύναμή του, την ψυχολογική του ηρεμία…Γιατί θέλεις να προσπαθείς την μακροζωία με διάφορες μεθόδους, αφού τα μέσα που χρησιμοποιείς σε εγκλωβίζουν στο να απολαμβάνεις την καθημερινότητα;»

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Το σπάνιο δώρο που άφησε στο μνήμα του στο Γ΄ Νεκροταφείο, ο Λάκης Γαβαλάς