Μια ξαφνική απόφαση πήρε ο Απόστολος Ρουβάς, ο οποίος ανακοίνωσε πως το Pizzarte στην Ηλιούπολη κατεβάζει οριστικά ρολά από σήμερα. Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, ο δημοφιλής μάγειρας ευχαρίστησε την ομάδα του και τους πιστούς πελάτες που λάτρεψαν το μενού του. Ο ίδιος πάντως άφησε να εννοηθεί πως αυτό το «αντίο» είναι προσωρινό, καθώς ήδη σχεδιάζει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Η ανακοίνωσή του

«Ένα όμορφο ταξίδι στην οικογένεια του Pizzarte έφτασε στο τέλος του. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με στηρίξατε με την παρουσία και την αγάπη σας, αλλά και σε όλη την ομάδα του Pizzarte. Κάθε κομμάτι πίτσας, κάθε στιγμή, κάθε χαμόγελο είχε αξία γιατί το μοιραστήκαμε μαζί. Θα τα ξαναπούμε μαζί σε κάτι νέο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Ρουβάς.

Η πιτσαρία του Απόστολου Ρουβά είχε ανοίξει το καλοκαίρι του 2024 στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης και είχε καταφέρει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνει γνωστή στους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας και του street food.

Μάλιστα, λίγους μήνες πριν, ο Σάκης Ρουβάς είχε στηρίξει δημόσια την προσπάθεια του αδελφού του, δημοσιεύοντας βίντεο στα social media όπου δοκίμαζε πίτσα από το μαγαζί του. «Σαν κάπως να μου άνοιξε η όρεξη», είχε γράψει τότε ο γνωστός τραγουδιστής, με την ανάρτηση να γίνεται viral.

Παρότι το συγκεκριμένο επαγγελματικό εγχείρημα ολοκληρώνεται, ο Απόστολος Ρουβάς φαίνεται ήδη έτοιμος για το επόμενο βήμα, αφού στο μήνυμά του προανήγγειλε πως σύντομα θα επιστρέψει με κάτι καινούργιο.

