Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας βάζουν οριστικό τέλος στον πολύμηνο δικαστικό ανταγωνισμό τους, καταλήγοντας σε μια λύση που έχει στο επίκεντρο τα δύο παιδιά τους.

Όπως αποκάλυψε το skai.gr, το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την πρόσφατη απόφαση υπ’ αρ. 2226/2025, όχι μόνο επικύρωσε τυπικά τη λύση του γάμου τους, αλλά καθόρισε και ένα απόλυτα ισορροπημένο πλαίσιο συνεπιμέλειας.

Σύμφωνα με τη δικαστική ετυμηγορία, οι δύο γονείς θα μοιράζονται πλήρως την επιμέλεια, με τα παιδιά να αλλάζουν κατοικία κάθε μήνα ώστε να περνούν ίσο χρόνο και με τους δύο.

Το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται στην ανάγκη μιας ομαλής και υγιούς ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης των διδύμων, μέσα από τη σταθερή και ενεργή συμμετοχή και των δύο γονιών.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς και τις εικασίες που είχαν παρουσιαστεί δημοσίως τον τελευταίο χρόνο ως δήθεν βασικές αιτίες του χωρισμού, επισημαίνοντας ότι η πραγματική ρίζα του προβλήματος ήταν η ασυμβατότητα χαρακτήρων.

Το ζευγάρι είχε ζήσει έναν μετρημένο, αλλά έντονο έρωτα, που τους οδήγησε σε έναν λιτό γάμο στις Σπέτσες τον Μάιο του 2021. Λίγους μήνες αργότερα υποδέχθηκαν τα δίδυμα παιδιά τους, ένα αγόρι και ένα κορίτσι — γεγονός που τότε είχε ολοκληρώσει την κοινή τους ευτυχία.

Ωστόσο, τα σύννεφα δεν άργησαν να φανούν. Δημοσιεύματα για εντάσεις και απομάκρυνση άνοιξαν τον δρόμο προς τον επίσημο χωρισμό, ο οποίος συνοδεύτηκε από αιχμηρές τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές.

Παρά τις εντάσεις, και οι δύο τονίζουν δημόσια πως η προτεραιότητά τους είναι τα παιδιά τους — ο σταθερός δεσμός που πλέον ενώνει μια σχέση και μια διαμάχη που έκλεισε οριστικά.

Πηγή: skai.gr

Govastiletto.gr – Όλγα Κεφαλογιάννη: Με κομψή εμφάνιση σε εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού – Φωτογραφίες