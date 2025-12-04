Περήφανοι γονείς ο Γιώργος Τσαλίκης και η Δώρα Δημητροπούλου στην ορκωμοσία του γιου τους. Ο δημοφιλής τραγουδιστής και η σύζυγός του παρακολούθησαν από κοντά την ορκωμοσία του Βασίλη Τσαλίκη στο Πολεμικό Ναυτικό, εκφράζοντας τη χαρά τους για το βήμα του γιου τους.

Ο Γιώργος Τσαλίκης μοιράστηκε φωτογραφίες με τον γιο του ντυμένο ναύτη, γράφοντας ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Η πρώτη μέρα που σε αφήσαμε ζορισμένο στον Πόρο με τα μάτια σου βουρκωμένα ήταν και για μας ένα ζόρι περίεργο… πρωτόγνωρο. Προχθές στη βραδιά του ναύτη σας είδα όλους αλλιώς, πιο ώριμους, πιο έτοιμους και ξαφνιάστηκα όταν μετά από 2 ώρες και 40 λεπτά ξέφρενου γλεντιού και εκτόνωσης όλοι αγκαλιά στο φιναλε είπατε τον εθνικό ύμνο με τις φλέβες στο λαιμό σας να πετάγονται από την ένταση! Εκεί λέω κάτι έγινε εδώ… καλό!

Και σήμερα η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο και ήρθε και η επιβεβαίωση. Σας αφήσαμε παιδιά και σας παραλάβαμε άντρες! Πώς γίνεται αυτό το μαγικό, δεν ξέρω. Μέσα σε ένα μήνα! Μπράβο θα πω εγώ στους ανθρώπους που σας εκπαιδεύσανε! Μπράβο και στο ήθος σας, γιατί είστε καλά παιδιά.

Λατρεύω τους νέους ανθρώπους.. θεωρώ ότι είναι πιο καθαροί, πιο αμόλυντοι, πιο έτοιμοι να δεχτούν το καλό και να το πολλαπλασιάσουν ή να το επιστρέψουν. Παρέες, καινούργιες εμπειρίες, αναμνήσεις για εσάς σε αυτή τη βασική σας εκπαίδευση, συγκίνηση χαρά και περηφάνια για εμάς. Καλή θητεία αγόρι μου. Σε λατρεύουμε» γράφει ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο Γιώργος Τσαλίκης δέχτηκε δεκάδες μηνύματα κάτω από την ανάρτηση τόσο από επώνυμους φίλους του όσο και από τους θαυμαστές του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

govastiletto.gr-Γιώργος Τσαλίκης: Τέλος στη κόντρα μεταξύ Γκουντάρα – Κάκκαβα