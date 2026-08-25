Εντυπωσιακή εμφανίστηκε στα social media η Ορνέλα Μούτι, η οποία στα 71 της χρόνια απέδειξε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της γοητεία.

Η Ιταλίδα ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της, στην οποία ποζάρει με ιδιαίτερα προσεγμένο και έντονο μακιγιάζ.

Η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, που έσπευσαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την εμφάνιση και την ομορφιά της.

Για το μακιγιάζ της επέλεξε ένα έντονο smokey eye με μαύρο μολύβι, δίνοντας έμφαση στα γαλάζια μάτια της, ενώ τόνισε παράλληλα τα ζυγωματικά της.

Το look ολοκλήρωσε με γυαλιστερό κόκκινο κραγιόν, ενώ τα μαλλιά της έπεφταν στους ώμους της σε χαλαρές μπούκλες.

«Καλημέρα», έγραψε λιτά στη λεζάντα της φωτογραφίας.

View this post on Instagram A post shared by Ornella Muti (@ornellamuti)

Govastiletto.gr – Με φυλάκιση απειλείται η Ορνέλα Μούτι για τα μάτια του Πούτιν!