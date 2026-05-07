Η Ορθούλα Παπαδάκου μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε με τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, αποκαλύπτοντας πως διαγνώστηκε με τη νόσο το 2011 και πως τα πρώτα χρόνια ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», με αφορμή το πάρτι γενεθλίων της, ανέφερε πως ακολούθησε έντονη φαρμακευτική αγωγή και πέρασε μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής, ενώ σήμερα η κατάστασή της είναι σημαντικά βελτιωμένη.

«Τα πρώτα τρία με τέσσερα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, όμως τα τελευταία επτά χρόνια είμαι εκτός αγωγής και αισθάνομαι πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας μάλιστα την εμφάνιση της ασθένειας με μια περίοδο έντονου στρες, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε τότε η μητέρα της.

Η πρώην αθλήτρια και τηλεοπτική περσόνα αναφέρθηκε επίσης και στην πρόσφατη αρθροπλαστική στο γόνατο που έκανε, εξηγώντας πως οι συνεχείς τραυματισμοί και η φθορά από τον αθλητισμό την οδήγησαν στο χειρουργείο.

Παρά την αποκατάσταση, εμφανίστηκε αισιόδοξη, λέγοντας πως σύντομα θα επιστρέψει πλήρως στην καθημερινότητά της.

Παράλληλα, η Ορθούλα Παπαδάκου δήλωσε πως δεν την απασχολεί το πέρασμα του χρόνου, τονίζοντας ότι, παρότι έγινε 56 ετών, νιώθει «σαν 20».

