Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Μπορεί η Ορθούλα Παπαδάκου να έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να απέχει από την τηλεόραση εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο διατηρεί επαφή με το κοινό της μέσα από τα social media. Εκεί μοιράζεται πολλές στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και πολλές από τις δύσκολες φάσεις της ζωής της.

Το Σάββατο 15/11, αποκάλυψε μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο και πραγματοποίησε μια επέμβαση, διότι αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα στο γόνατό της. Όλα πήγαν καλά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της αποκατάστασης. Φωτογραφήθηκε με το γιατρό της και έδειξε το δεμένο πόδι της , με τους διαδικτυακούς φίλους της, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί διάσημοι, να της στέλνουν ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ευχαριστώ τον Δρ. Παναγιώτη Νταγιόπουλο @ntagiopoulos για την καταπληκτική δουλειά στην αποκατάσταση του γόνατός μου 🙏🙏. Εκτός από εξαιρετικός χειρουργός….. και εξαιρετικός άνθρωπος!! Νιώθω ευγνώμων και έτοιμη για την επιστροφή μου! 💪 Ημέρα 1 και ήδη περπατάω!!!! Ευλογημένη!».

