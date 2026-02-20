Με την πολύτιμη παρακαταθήκη του ονόματος Χατζή στις αποσκευές της, η 22χρονη Δανιέλα χαράζει τη δική της αυτόνομη πορεία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Η μικρότερη κόρη του εμβληματικού Κώστα Χατζή κερδίζει τις εντυπώσεις όχι μόνο με τη μελωδική και ζεστή χροιά της, αλλά και με την αυθεντική σεμνότητα που χαρακτηρίζει κάθε της εμφάνιση.

Το ντεμπούτο της στην τηλεόραση έκανε το περασμένο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου η Δανιέλα Χατζή, η οποία είναι coach του Δημήτρη Σκουλού στο νέο κύκλο του Just the 2 of us στο Open. Οι δυο τους ερμήνευσαν με συναίσθημα το τραγούδι «Σ’ αγαπώ» του Αντώνη Ρέμου και της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μεταφέροντας μια έντονα ερωτική ατμόσφαιρα στον διαγωνισμό και κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Ποια είναι η Δανιέλα Χατζή

Είναι το έκτο και τελευταίο παιδί του Κώστα Χατζή από τον δεύτερο γάμο του με τη Γαλλίδα σύζυγό του, Αντωνία Χατζίδη, η οποία είναι τραγουδίστρια και συνθέτρια.

Η Δανιέλα έχει ελληνικό, γαλλικό και τσιγγάνικο αίμα να κυλάει στις φλέβες της. «Η μητέρα μου μεγάλωσε στο Παρίσι και με ανέθρεψε με τη γαλλική νοοτροπία. Οι Γάλλοι είναι άνθρωποι έξω καρδιά. Θα έρθουν να σου μιλήσουν, να σε αγκαλιάσουν, να σε φιλήσουν. Έτσι είναι και οι Ελληνες. Οι τσιγγάνοι έχουν ακόμα πιο έντονο ταμπεραμέντο. Ό,τι νιώθουν το εκφράζουν με ένταση. Έχω πάρει στοιχεία από όλους, αλλά αν με ρωτάς, νιώθω περισσότερο τσιγγάνα» έχει πει η ίδια σε συνέντευξή της στο protothema.

Παρά τη διαφορά ηλικίας των 39 ετών με το μεγαλύτερο από τα αδέρφια της, η σχέση της με την οικογένειά της είναι ιδιαίτερα στενή, με τη μητέρα της να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της καθημερινότητάς τους.

Τα πρώτα της βήματα και η συνεργασία με τον πατέρα της

Μεγαλωμένη μέσα στις μελωδίες του πατέρα της, η Δανιέλα Χατζή βρήκε τον δικό της δρόμο στη μουσική από τα πρώτα κιόλας βήματα της ζωής της. Μαθήτρια και συνεργάτιδα του εμβληματικού Κώστα Χατζή, έκανε το ντεμπούτο της μπροστά στο κοινό της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε ηλικία μόλις 5 ετών. Πέρα από το τραγούδι, η 22χρονη καλλιτέχνιδα έχει επενδύσει σε συστηματικές σπουδές στο πιάνο, ενώ εντυπωσιάζει με τη δεξιοτεχνία της στο ιδιαίτερο μουσικό όργανο handpan.

Μία από τις πρώτες τηλεοπτικές της εμφανίσεις ήταν το 2013 στην εκπομπή «Στην υγειά μας», όπου τραγούδησε μαζί με τον Κώστα Χατζή το κομμάτι «Κι άλλο παιδί γεννήθηκε απόψε».

Η επαγγελματική της συνεργασία με τον πατέρα της ξεκίνησε επίσημα το 2015, όταν άρχισε να τον συνοδεύει στις συναυλίες του.

Σύμφωνα με την ίδια, η συνύπαρξη στη σκηνή με τον Κώστα Χατζή αποτελεί μεγάλη ευθύνη, καθώς η εμβέλεια της προσωπικότητάς του την ωθεί να προσπαθεί διπλά του για να διαμορφώσει τον δικό της προσωπικό ήχο.

«Τα τραγούδια που θέλω να λέω δεν είναι ένα συγκεκριμένο είδος, είναι αυτά που όταν τα ακούω, αγγίζουν τα συναισθήματά μου! Οι γονείς μου λένε ότι από μωρό, όταν άκουγα τον πατέρα μου να τραγουδάει, έπιανα την τονικότητα. Μεγαλώνοντας τραγουδούσα συνεχώς μέσα στο σπίτι και από τα δώδεκα χρόνια μου ακολουθούσα τον πατέρα μου σχεδόν σε όλες τις συναυλίες του. Ίσως αυτό να με υποκίνησε να αγαπήσω τόσο πολύ το τραγούδι!», έχει δηλώσει η ίδια στην εφημερίδα «Οn time».

Το bullying λόγω της καταγωγής της

Η Δανιέλα Χατζή πριν δύο χρόνια είχε μιλήσει στην On time και μίλησε ανοιχτά για το bullying και τον ρατσισμό που έχει βιώσει λόγω της τσιγγάνικης καταγωγής της.

«Δεν είναι ότι νιώθω τσιγγάνα… είμαι τσιγγάνα! Και για το γεγονός αυτό έχω υποστεί bullying στο σχολείο – και όχι μόνο! Δέχτηκα επίσης και μετά το σχολείο… Μου έλεγαν να μη φανερώνω ότι είμαι τσιγγάνα, γιατί δεν φαίνομαι. Μου έλεγαν να μην πω στη δουλειά μου ότι είμαι τσιγγάνα, γιατί δεν θα προχωρήσω μπροστά στο τραγούδι. Όμως, εγώ είμαι τσιγγάνα, μου αρέσει και είμαι υπερήφανη γι’ αυτό».

Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής της, η Δανιέλα Χατζή ανέφερε: «Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και σε μένα έρχονται καταστάσεις που μπορεί να είναι δύσκολες. Όπως, για παράδειγμα, μια πολύ δύσκολη στιγμή για εμένα ήταν όταν έμαθα ότι η μητέρα μου πάσχει από μια χρόνια ασθένεια. Δεν θέλω όμως να στέκομαι σε αυτές τις στιγμές. Θέλω να βλέπω πάντα τη θετική πλευρά, να είμαι αισιόδοξη!».

