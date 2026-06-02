Σημαντική στιγμή στην προσωπική ζωή του παιδιού της Jennifer Lopez, καθώς στην τελετή αποφοίτησής του εμφανίστηκε χρησιμοποιώντας διαφορετικό όνομα και ταυτότητα από εκείνη με την οποία είχε γίνει γνωστό.

Σύμφωνα με σχετικές αναρτήσεις από το σχολείο του, το 18χρονο παιδί της τραγουδίστριας αναφέρεται πλέον ως Oscar Jacob Muñiz, ενώ χρησιμοποιεί αντωνυμίες αρσενικού γένους (he/him).

Στην τελετή αποφοίτησης παρουσιάστηκε όχι ως Emme, αλλά ως Oscar, σηματοδοτώντας δημόσια αυτή τη νέα του ταυτότητα.

Παράλληλα, σε καταχωρίσεις που αφορούν τις πανεπιστημιακές επιλογές αποφοίτων του Windward School στο Λος Άντζελες, αναφέρεται ότι ο Oscar θα συνεχίσει τις σπουδές του στο Sarah Lawrence College, με κατεύθυνση το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες.

Στην τελετή παρούσα ήταν η Jennifer Lopez, η οποία συνοδευόταν από τη μητέρα της, καθώς και ο Samuel Affleck, γιος του Ben Affleck και της Jennifer Garner.

Παρών ήταν επίσης ο δίδυμος αδελφός του, Max, ενώ ο πατέρας του, Marc Anthony, δεν έδωσε το «παρών».

Govatiletto.gr – Jennifer Lopez: «Έπρεπε να είχα χωρίσει νωρίτερα από τον Ben Affleck»