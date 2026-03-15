Μια συναρπαστική “μάχη” διαφορετικών γενεών ξεδιπλώνεται στη φετινή πεντάδα για το Oscar Α’ Ανδρικού Ρόλου. Από καταξιωμένους βετεράνους έως ανερχόμενα ταλέντα, οι υποψήφιοι φέρνουν στην οθόνη ερμηνείες που ισορροπούν ανάμεσα στην ωμή ένταση και τη λεπτή εσωτερικότητα, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο πανόραμα της σύγχρονης ανδρικής υποκριτικής.

Οι πέντε ηθοποιοί που διεκδικούν το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

Ο Timothée Chalamet στο Marty Supreme παραδίδει μια ερμηνεία που ισορροπεί ανάμεσα στη νεανική ευθραυστότητα και τη σταδιακή ωρίμανση.

Ο Leondardo DiCaprio στο One Battle After Another επιστρέφει σε έναν ρόλο μεγάλης δραματικής κλίμακας. Υποδύεται έναν άνθρωπο σε διαρκή σύγκρουση με τον εαυτό του και το περιβάλλον του, με την ερμηνεία να στηρίζεται στη φθορά και τη συσσωρευμένη ένταση. Πρόκειται για έναν ρόλο που του επιτρέπει να κινηθεί ανάμεσα στην εκρηκτικότητα και τη σιωπή, αξιοποιώντας την εμπειρία και την ωριμότητα της καριέρας του.

Στο Blue Moon, ο Ίθαν Χοκ παραδίδει μια πιο εσωτερική και συγκρατημένη ερμηνεία. Ο χαρακτήρας του αποκαλύπτεται σταδιακά, μέσα από βλέμματα, παύσεις και λεπτές συναισθηματικές μεταβολές.

Η υποψηφιότητα αυτή έρχεται ως αναγνώριση μιας δουλειάς που αποφεύγει τις μεγάλες δραματικές κορυφώσεις και επενδύει στη λεπτομέρεια.

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στους Sinners αναλαμβάνει έναν ρόλο υψηλής έντασης, που συνδυάζει σωματικότητα και ψυχολογική πίεση. Η ερμηνεία του βασίζεται στην ενέργεια και την αποφασιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα αφήνει χώρο για ρωγμές και αντιφάσεις στον χαρακτήρα. Πρόκειται για μια από τις πιο δυναμικές παρουσίες της φετινής κατηγορίας.

Τέλος, ο Βάγκνερ Μόουρα στο The Secret Agent ξεχωρίζει με μια ερμηνεία χαμηλών τόνων και έντονης εσωτερικότητας. Υποδύεται έναν άνθρωπο που κινείται στη σκιά, με το βάρος της διπλής ζωής να αποτυπώνεται περισσότερο στη στάση του σώματος και στον έλεγχο του λόγου παρά σε εξωτερικές εκρήξεις.

