Αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή των βραβείων Oscar, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες. Το απόλυτο φαινόμενο της χρονιάς ακούει στο όνομα “Sinners“, καθώς η ταινία τρόμου του Ryan Coogler διεκδικεί 16 χρυσά αγαλματίδια, απειλώντας να ανατρέψει την παράδοση που θέλει την Ακαδημία να σνομπάρει το είδος, σε μια πορεία που θυμίζει τη σαρωτική επιτυχία του Everything Everywhere All at Once.

Με τεράστια εμπορική επιτυχία, ένα καστ που ήδη βραβεύτηκε στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG) και ένα θέαμα που κόβει την ανάσα, το Sinners είναι η ταινία για την οποία μιλούν όλοι.

Η υπόθεση της ταινίας Sinners:

Ο Michael B. Jordan, στη στενότερη και πιο αποδοτική συνεργασία της καριέρας του με τον Coogler, αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο των δίδυμων αδερφών Smokestack – του σοβαρού Smoke και του ανέμελου Stack. Οι δυο τους είναι γκάνγκστερ που επιστρέφουν στον Νότο για να ανοίξουν ένα κλαμπ (“juke joint”) με παράνομα χρήματα. Ενώ η πρώτη μέρα κυλάει με τις προετοιμασίες και την αναζήτηση μουσικών ταλέντων, το βράδυ η κατάσταση εκτροχιάζεται όταν μια ορδή βρικολάκων επιτίθεται στο κλαμπ, αναγκάζοντας τους εναπομείναντες θαμώνες να παλέψουν για τη ζωή τους.

Οι κριτικές της ταινίας

Το Sinners αξίζει το βραβείο σύμφωνα με πολλούς κριτικούς, καθώς αποτελεί ένα εκπληκτικό καλλιτεχνικό επίτευγμα. Ωστόσο, υπάρχει ο φόβος ότι τα πιο “παραδοσιακά” και συντηρητικά μέλη της Ακαδημίας ίσως αποθαρρυνθούν από τα στοιχεία τρόμου ή από το τολμηρό φινάλε της ταινίας, δίνοντας τελικά τη νίκη στον Paul Thomas Anderson.

Όσον αφορά στο βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου πολλοί κριτικοί και ψηφοφόροι θεωρούν ότι είναι η χρονιά του Michael B. Jordan. Η ερμηνεία του είναι πολυεπίπεδη, καθώς δεν παίζει απλώς δίδυμους, αλλά καλείται να ενσαρκώσει τον έναν εξ αυτών όταν μετατρέπεται σε βρικόλακα. Παρότι αξίζει το βραβείο, αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από τον Timothée Chalamet (για το Marty Supreme), του οποίου η “θορυβώδης” καμπάνια ίσως του εξασφαλίσει τη νίκη, παρά τις πρόσφατες αμφιλεγόμενες δηλώσεις του.

