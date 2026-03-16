Η 98η τελετή των Academy Awards δεν ήταν απλώς μια ακόμη βραδιά απονομής βραβείων.

Αντίθετα, αποτέλεσε έναν καθρέφτη των αλλαγών που συμβαίνουν στο σύγχρονο Hollywood, με νέες τάσεις να κυριαρχούν: την άνοδο του δημιουργικού κινηματογράφου, την αναγνώριση του horror ως σοβαρού κινηματογραφικού είδους, αλλά και τη δυναμική παρουσία των γυναικών στον χώρο.

Η κυριαρχία της Warner Bros.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η Warner Bros, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 11 Όσκαρ, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο στούντιο. Η επιτυχία αυτή οφείλεται κυρίως στις ταινίες One Battle After Another του Paul Thomas Anderson και Sinners του Ryan Coogler, που κυριάρχησαν στα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς.

Ο Conan O’Brien έκλεψε την παράσταση

Παρουσιαστής της τελετής ήταν για δεύτερη χρονιά ο Conan O’Brien, ο οποίος έδωσε έναν πιο ανάλαφρο τόνο στη βραδιά με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Το αρχικό σκετς, εμπνευσμένο από την ταινία Weapons, προκάλεσε γέλια στο κοινό, ενώ δεν έλειψαν και οι σατιρικές αναφορές στην πολιτική και τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Η μεγάλη έκπληξη με τον Timothée Chalamet

Πολλοί θεωρούσαν φαβορί τον Timothée Chalamet για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου χάρη στην ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme. Ωστόσο, το βραβείο κατέληξε τελικά στον Michael B. Jordan για την ταινία Sinners, σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές της βραδιάς.

Οι «σκοτεινοί» ρόλοι που κέρδισαν

Η τελετή ανέδειξε επίσης την αποδοχή πιο σκοτεινών χαρακτήρων από την Ακαδημία. Η Amy Madigan κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Weapons, ενώ ο Sean Penn απέσπασε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία One Battle After Another.

Ο Penn δεν παρευρέθηκε στην τελετή, καθώς βρισκόταν στην Ευρώπη και την Ουκρανία, όπου έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με τον πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy. Το βραβείο του παρέλαβε ο Kieran Culkin, σχολιάζοντας με χιούμορ την απουσία του.

Η μεγάλη νίκη του horror

Το 2026 αποτέλεσε επίσης ιστορική χρονιά για το είδος του horror. Το Sinners απέσπασε 4 βραβεία, ενώ η νέα εκδοχή του Frankenstein κέρδισε 3, σηματοδοτώντας μια από τις πιο επιτυχημένες στιγμές για το είδος στην ιστορία των Όσκαρ.

Πολιτική και τεχνητή νοημοσύνη στο προσκήνιο

Η τελετή δεν έμεινε μακριά από πολιτικές τοποθετήσεις. Ο Javier Bardem εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στην Παλαιστίνη, ενώ ο σκηνοθέτης Joachim Trier μίλησε για τις ευθύνες των πολιτικών απέναντι στις επόμενες γενιές.

Παράλληλα, αρκετοί καλλιτέχνες αναφέρθηκαν και στις προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ο Will Arnett τόνισε ότι το animation είναι μια μορφή τέχνης που δημιουργείται από ανθρώπους και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από αλγορίθμους.

Η δύναμη των γυναικών

Η βραδιά ανέδειξε και σημαντικές γυναικείες διακρίσεις.

Η Cassandra Kulukundis έγινε η πρώτη Ελληνίδα casting director που κέρδισε Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ, ενώ η Jessie Buckley κατέκτησε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Ιστορική ήταν και η νίκη της Autumn Durald Arkapaw, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το Όσκαρ Φωτογραφίας.

Η τελετή των Όσκαρ 2026 έδειξε ξεκάθαρα ότι το Hollywood βρίσκεται σε μια περίοδο μετάβασης, με νέες φωνές, νέα είδη κινηματογράφου και διαφορετικές προτεραιότητες να διαμορφώνουν το μέλλον της βιομηχανίας.