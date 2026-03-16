Ιστορία έγραψε η ελληνικής καταγωγής casting director Κασσάνδρα Κουλουκουντής (Cassandra Kulukundis) στα Academy Awards, κατακτώντας το πρώτο Όσκαρ που απονεμήθηκε ποτέ στην κατηγορία Καλύτερου Casting.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.

Η Κουλουκουντής τιμήθηκε για τη δουλειά της στην ταινία One Battle After Another, σε σκηνοθεσία του Paul Thomas Anderson. Πριν από την ανακοίνωση του βραβείου, στη σκηνή ανέβηκε η ηθοποιός Chase Infiniti, μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας, η οποία μίλησε με θερμά λόγια για τη συμβολή της στο cast της παραγωγής.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η Κουλουκουντής ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη για τη μακροχρόνια συνεργασία τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ για τις δέκα ταινίες. Το κάνουμε αυτό πάνω από 30 χρόνια. Μεγαλώσαμε μαζί και αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Και το ότι έχω ένα Όσκαρ πριν από εσένα είναι επίσης τρελό».

Η βράβευσή της αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον χώρο του casting, αλλά και μια ακόμη επιτυχία ελληνικής παρουσίας στον διεθνή κινηματογράφο.

