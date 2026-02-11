Σε κλίμα γιορτής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου το καθιερωμένο γεύμα των υποψηφίων για τα 98α Βραβεία Όσκαρ στο Beverly Hilton Hotel.

Πρόκειται για μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές, όπου για λίγες ώρες ο ανταγωνισμός μένει στην άκρη και οι πρωταγωνιστές της χρονιάς βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι.

Η εκδήλωση αποτελεί κάθε χρόνο μια σπάνια «παύση» μέσα στον πυρετό των βραβείων, δίνοντας την ευκαιρία στους δημιουργούς και τους ηθοποιούς να ανταλλάξουν κουβέντες, χαμόγελα και φυσικά, να φωτογραφηθούν όλοι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό είχε η παρουσία του Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος συνοδευόταν από τη μούσα και σταθερή συνεργάτιδά του, Emma Stone.

Η ηθοποιός βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό του σκηνοθέτη, επιβεβαιώνοντας τη στενή καλλιτεχνική τους σχέση, ενώ η κοινή τους εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη.

Στο ίδιο event έδωσαν το «παρών» και άλλα δυνατά ονόματα της βιομηχανίας, όπως η Elle Fanning και ο Michael B. Jordan, σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε πως η φετινή κούρσα των Όσκαρ έχει ήδη μπει στην τελική της ευθεία.

Υπενθυμίζεται ότι η 98η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας), με παρουσιαστή τον Conan O’Brien, ο οποίος αναμένεται να δώσει τον δικό του τόνο στη λαμπερή βραδιά του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Πηγή: antenna.gr