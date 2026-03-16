Η 98η τελετή των Academy Awards δεν ήταν απλώς μια ακόμη βραδιά απονομής βραβείων, αλλά μια διοργάνωση που αποτύπωσε τις αλλαγές που συντελούνται στο σύγχρονο Hollywood.

Οι φετινές διακρίσεις ανέδειξαν νέες τάσεις στη βιομηχανία του κινηματογράφου, όπως την άνοδο του δημιουργικού σινεμά, την αυξανόμενη αναγνώριση του horror ως σημαντικού κινηματογραφικού είδους, αλλά και την ενισχυμένη παρουσία των γυναικών στον χώρο.

Τα Όσκαρ 2026, ωστόσο, δεν πρόσφεραν μόνο συγκινήσεις και χρυσά αγαλματίδια.

Το κόκκινο χαλί μετατράπηκε για ακόμη μία χρονιά σε σημείο συνάντησης της μόδας με την υψηλή ωρολογοποιία, με τα πολυτελή ρολόγια να κλέβουν την παράσταση.

Από το vintage κίτρινο χρυσό ρολόι της Piaget που επέλεξε ο Michael B. Jordan, μέχρι το πλατινένιο μοντέλο της “Urban Jürgensen” στον καρπό του Timothée Chalamet, αλλά και την εντυπωσιακή εμφάνιση του Hudson Williams με το εμβληματικό “Bulgari Serpenti” της Bulgari, το φετινό red carpet παρουσίασε μια ξεχωριστή συλλογή από δημιουργίες υψηλής ωρολογοποιίας.

Ο Pedro Pascal εντυπωσίασε με το Chanel “Boyfriend” 18k σε beige-gold. Ο Leonadro DiCaprio έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα Rolex του 1908. Ενώ ο Ryan Coogler διάλεξε ένα Cartier “Tank a Guichets”.

Οι σταρ απέδειξαν πως η κομψότητα στο κόκκινο χαλί δεν περιορίζεται μόνο στις ενδυματολογικές επιλογές, αλλά αποτυπώνεται και στις λεπτομέρειες που ολοκληρώνουν μια εμφάνιση.

Govastiletto.gr – Όσκαρ 2026: Horror, πολιτική και ιστορικές νίκες στη βραδιά που συζητήθηκε