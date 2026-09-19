Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η εμφανιση της Ελένης Φουρέιρα στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Η τραγουδίστρια διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά της για να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια από ανακοπή. Ξεσηκώνοντας το κοινό με το σύνθημα «Όσο ζω Μαζώ», προκάλεσε θερμό χειροκρότημα και μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης στη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Η Ελένη Φουρέιρα επισήμανε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πέρα από σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος άνθρωπος και τόνισε πως η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του: «Επειδή σήμερα κλείνουμε δέκα μέρες από την ημέρα που χάσαμε ίσως τον σπουδαιότερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή και όχι μόνο λαϊκό… Τι λέω… Μία από τις σπουδαιότερες ψυχές, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που έσπασε στερεότυπα, έναν άνθρωπο που δεν τον ένοιαζαν τα κουτάκια. Έβγαινε έξω από αυτά. Γιώργο σ’ αγαπάμε και θα σ’ αγαπάμε για πάντα. Δεν έχεις φύγει ποτέ και δεν θα φύγεις ποτέ. Όσο ζω, Μαζώ», είπε και στη συνέχεια του αφιέρωσε το τραγούδι «Alleluia».

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