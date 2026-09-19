Δέκα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το κύμα συγκίνησης για τον χαμό του παραμένει ανεξίτηλο σε φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές. Η Ναταλία Γερμανού, βαθιά φορτισμένη από την πρώτη στιγμή, επανήλθε με μια νέα τοποθέτηση στον λογαριασμό της στο Threads, με αφορμή το τηλεοπτικό αφιέρωμα του MEGA το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Η παρουσιάστρια και στιχουργός δεν έκρυψε τη θλίψη, αλλά και την οργή της για τις εξελίξεις που ακολούθησαν την απώλεια του τραγουδιστή, κάνοντας ειδική μνεία στο πανό «Όσο ζω Μαζώ», που αναρτήθηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Η Ναταλία Γερμανού έγραψε χαρακτηριστικά, χωρίς να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση:

«Δέκα μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι. Και θυμωμένοι. Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού κρέμασαν πανό “όσο ζω Μαζώ” για να το βλέπει μπας και καταλάβει έστω και τώρα τι έκανε. Ή μάλλον τι δεν έκανε για να σώσει έναν άνθρωπο», έγραψε η Ναταλία Γερμανού.

Για τη Ναταλία Γερμανού η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει και μια βαθιά προσωπική διάσταση. Οι δυο τους συνδέθηκαν μέσα στα χρόνια και καλλιτεχνικά, καθώς εκείνη έχει βάλει την υπογραφή της σε τραγούδια του, με την παρουσιάστρια να έχει εκφράσει επανειλημμένα μετά τον θάνατό του τη θλίψη της για την απώλειά του.

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