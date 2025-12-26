Σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση στην εφημερίδα Real, ο Γιώργος Γεροντιδάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου. Παρόλο που οι δύο ηθοποιοί επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους εδώ και αρκετούς μήνες που είναι μαζί, ο γνωστός πρωταγωνιστής μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα, την ώρα που οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις του ζευγαριού πυκνώνουν το τελευταίο διάστημα.

Τα μέσα κατακλύζονται από ειδήσεις για τη σχέση σας. Πόσο βοηθάει ή βλάπτει ένα ηθοποιό όταν η προσωπική του ζωή αποκτά δημοσιότητα;

Δεν συμβαίνει τώρα αυτή η κατάσταση. Αν αναλογιστούμε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη γέννησε και αμέσως βρέθηκε μια κάμερα στο μαιευτήριο κι έδειχνε το παιδί, σημαίνει ότι υπήρχε ανέκαθεν μια αλληλοσυνεργασία με τα ΜΜΕ.

Προφανώς, δεν είναι κάτι που αρέσει σε μένα, αν και αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν ξέρω αν κάνει καλό ή κακό, πάντως έχει και το χιούμορ του όλο αυτό. Λένε ότι πάσχουμε από καλά σενάρια. Ε, σας λέω ότι κάποιοι συνάδελφοί σας θα ήταν πολύ καλοί σεναριογράφοι!

Ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη ή σας αποσυντονίζει;

Ο έρωτας σε κάνει πιο συγκεντρωμένο. Σου δίνει να καταλάβεις ότι υπάρχει ευτυχία, το πόσο μπορείς να ανθίσεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς να κάνεις τίποτα. Σου προκαλεί ηρεμία, όχι αναταραχή, αν και έχουμε μάθει να τον συνδυάζουμε με θυελλώδεις καταστάσεις. Η αγάπη, το μήνυμα, το νοιάξιμο, η απλή σκέψη μέσα στην ημέρα…

Όταν είναι ανοιχτό το συναίσθημα αυτό, εκπέμπεται παντού. Όταν είσαι ερωτευμένος, σου λένε “φωτίστηκες!” Γλυκαίνεις, γιατί βγαίνουν προς τα έξω τα ωραία συναισθήματά σου. Επίσης, με τον έρωτα είσαι καλύτερα και στη δουλειά σου. Όταν είσαι ερωτευμένος, ο χρόνος σταματάει και ζεις. Ζεις. Η ένωση δυο ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι είναι ζωή. Αυτό είναι έρωτας, και όχι το δέσιμο ενός ανθρώπου από έναν άλλον, η σκέψη “να τον κρατήσω πάση θυσία” αυτό είναι που σε αποσυντονίζει.

Συχνά κολλάμε πάνω σε μια σχέση που μας έχει απορρίψει, θέλουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση. Όμως, πρέπει να σεβόμαστε την επιλογή του άλλου και τον εαυτό μας. Χωρίζεις για τον απλούστατο λόγο ότι δεν σου αρέσουν πια αυτά που ερωτεύτηκες. Οι άνθρωποι, είτε σε ερωτικό, είτε σε φιλικό, είτε σε συνεργασιακό επίπεδο, ακολουθούν ενίοτε χωριστές ρότες γιατί, πολύ απλά, δεν συμπλέουν πια. Και είναι φυσιολογικό.

