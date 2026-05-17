Όταν η Dara συνάντησε την Ελένη Φουρέιρα στην Αθήνα λίγο πριν την εμφάνισή της στη Eurovision

Ένα crossover episode συνέβη τον Απρίλιο, με την Dara, τη φετινή νικήτρια της Eurovision, να τραγουδάει μαζί με την Ελένη Φουρέιρα στην Αθήνα.

Τότε, ούτε που μπορούσαμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε, αφού η Βουλγαρία βρισκόταν ακόμα αρκετά χαμηλά στα στοιχήματα, όμως όπως φαίνεται, η συνάντηση με την Ελληνίδα σταρ μάλλον ήταν το γούρι της.

Η τραγουδίστρια που έγινε η αιτία για την πρώτη νίκη της Βουλγαρίας, η Dara, ένα μήνα πριν την αναχώρησή της για τη Βιέννη, βρισκόταν στην Αθήνα, στα πλαίσια της προώθησης του τραγουδιού της. Η επιλογή της για να πραγματοποιήσει τις πρόβες της στην χώρα μας δεν ήταν τυχαία, αφού πίσω από την αποστολή της γειτονικής χώρας στο διαγωνισμό βρισκόταν ο Δημήτρης Κοντόπουλος.

Έτσι, βρέθηκε να χορεύει το τραγούδι της, «Bangaranga» μαζί με την Ελένη Φουρέιρα και το κοινό παρακολούθησε εκστασιασμένο αυτή τη συνάντηση. Για όλους τους συμμετέχοντες της Eurovision, η Ελένη Φουρέιρα αποτελεί κάτι σαν μέντορα, αφού μπορεί να μη κέρδισε το 2018 και να βρέθηκε στη 2η θέση, ωστόσο οι eurofans δεν την ξέχασαν ποτέ, καθώς στην συνείδηση του κοινού, εκείνη ήταν η νικήτρια της βραδιάς.

