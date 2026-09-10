Μια συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του, Κλειώ, είχε χαρίσει στο κοινό ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τέσσερα χρόνια στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, όταν εκείνη ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο. Ήταν Σεπτέμβριος του 2022 και η βραδιά ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη για τον καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Έχοντας τους γονείς του ανάμεσα στους θεατές, ο ερμηνευτής διέκοψε τους μουσικούς την ώρα του τραγουδιού «Ώρες Μικρές» και ζήτησε από τον πατέρα του να βοηθήσει τη μητέρα του να ανέβει μαζί του στη σκηνή.

«Σε αυτό το σημείο θέλω να πω του πατέρα μου να ανεβάσει τη μάνα μου στη σκηνή να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο άμα γουστάρει, γιατί άμα δε γουστάρει μπορεί να με βρίσει κιόλας» είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τότε, η μητέρα του ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του γιου της και ανέβηκε στη σκηνή.

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί από τη συναυλία στο Κατράκειο, ο τραγουδιστής γονατισμένος μπροστά της τραγουδούσε κι εκείνη χόρευε ζεϊμπέκικο.

Δείτε βίντεο:

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, έπειτα από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι.

Όλα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε πραγματοποιήσει ραντεβού για θεραπεία, ενόψει και των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε το επόμενο διάστημα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Από την κλινική κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ενημερώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 16:21.

Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.

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