Η Πόπη Μαλλιωτάκη βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Μύκονο συνδυάζοντας τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της με στιγμές χαλάρωσης και φωτογραφίες που τράβηξαν τα βλέμματα.

Αναλυτικότερα, η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε στο νησί των Ανέμων με αφορμή τα γυρίσματα του ταξιδιωτικού ριάλιτι «Escapers», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τον γιο της, Βασίλη Λαζαρίδη. Παράλληλα, η ίδια βρίσκεται σε δημιουργικό πυρετό, καθώς πραγματοποιεί και τα γυρίσματα για το νέο της video clip για το τραγούδι «Θα τρελαίνομαι», που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από τη Heaven Music.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι της. Σε αυτές ποζάρει με εντυπωσιακά μπικίνι τόσο πάνω σε σκάφος όσο και σε γνωστά beach bar του νησιού, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό σκηνικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Popi Maliotaki (@popimaliotaki)

«Όταν λάμπεις, ενοχλείς αλλά ποιος νοιάζεται;» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η Πόπη Μαλλιωτάκη, στέλνοντας ένα μήνυμα-απάντηση στους haters.

Οι φωτογραφίες της απέσπασαν ιδιαίτερη προσοχή, με πολλούς να σχολιάζουν την εντυπωσιακή της εμφάνιση και το καλοκαιρινό της mood.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη φαίνεται πως βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, καθώς εκτός από τα τηλεοπτικά γυρίσματα ετοιμάζει και το νέο της μουσικό βήμα. Λίγο πριν από τη Μύκονο, η τραγουδίστρια είχε βρεθεί και στη Σαντορίνη για τις ανάγκες των ίδιων γυρισμάτων αλλά και του νέου της τραγουδιού, συνεχίζοντας ένα καλοκαίρι γεμάτο επαγγελματικές δραστηριότητες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Popi Maliotaki (@popimaliotaki)

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