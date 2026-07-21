Ο Αλέξης Σταμάτης που άφησε την τελευταία του πνοή στα 66 του χρόνια στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά και για τη μάχη που έδωσε με τον εθισμό στο αλκοόλ.

Ο ίδιος δεν είχε διστάσει να μιλήσει δημόσια για μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία η σχέση του με το ποτό είχε πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Όπως αποκάλυψε, η πρώτη του επαφή με το αλκοόλ ήταν σχεδόν αθώα, όμως σταδιακά εξελίχθηκε σε εξάρτηση. Ωστόσο, μια ημέρα αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση. Όπως είχε πει, στις 10 Απριλίου του 1996 σταμάτησε οριστικά το αλκοόλ.

«Στο αλκοόλ με οδήγησε η κατάσταση μετά το Πολυτεχνείο, η απόλυτη ελευθερία τότε. Απ’ τη μία προσέχω, απ’ την άλλη είμαι… γιούρια. Την πρώτη φορά που μου έδωσαν να πιω ρετσίνα είπα “ωραίο είναι αυτό” και ήπια μια μπουκάλα. Άρχισα να μην μπορώ να ξυπνάω χωρίς αυτό, η κλασική κάθοδος του αλκοολικού στον Άδη. Δεν έχω μέτρο σαν άνθρωπος, δεν μπορούσα να ήμουν απλά πότης. Έπρεπε να πίνω 2-3 μπουκάλια τη μέρα, κάτι που συνέβη. Αποφάσισα μια ωραία μέρα να το σταματήσω 10/4/1996. Από τότε δεν ξανάπιασα τίποτα, μηδέν. Όλα αυτά ήταν μία εσωτερική υπερβολή, ένα είδος εσωτερικού ψώνιου τύπου “να δούμε πού θα πάει”», είχε εξομολογηθεί ο Αλέξης Σταμάτης.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε μέσα στον κόσμο του θεάματος, ο Αλέξης Σταμάτης δεν γοητεύτηκε ποτέ από τη λάμψη των σταρ. Ως γιος της Μπέττυς Αρβανίτη είχε την ευκαιρία να γνωρίσει σημαντικούς ανθρώπους του κινηματογράφου και του θεάτρου, όμως για εκείνον ήταν πάντα απλοί άνθρωποι. «Για ένα παιδάκι ήταν κάτι το μοναδικό, μία Disneyland. Αυτούς τους ηθοποιούς δεν τους ήξερα σαν σταρ αλλά σαν ανθρώπους», είχε αναφέρει.

Ο Αλέξης Σταμάτης, γιος της αγαπημένης ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη και του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη, δεν ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής, αλλά αφιερώθηκε στη μεγάλη του αγάπη, τη λογοτεχνία. Στην προσωπική του ζωή δημιούργησε οικογένεια με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή, ο οποίος όπως είχε πει ο ίδιος άλλαξε τη ζωή του.

govastiletto.gr – Αλέξης Σταμάτης: Ο δυνατός έρωτας με την Εύα Σιμάτου και όσα είχε αποκαλύψει η Μπέτυ Αρβανίτη για τη σχέση τους