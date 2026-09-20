Στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Πάριος έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (9/9) στα 54 του χρόνια. Ο σπουδαίος ερμηνευτής αποκάλυψε στο κοινό το άγνωστο παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία της μεγάλης επιτυχίας «Ποτέ Ποτέ», την οποία είχε γράψει ειδικά για εκείνον.

Μιλώντας για την προσωπικότητα του εκλιπόντος τραγουδιστή, ο Γιάννης Πάριος στάθηκε στον χαρακτήρα του και τις δυσκολίες που είχε βιώσει: «Επειδή τον γνώριζα, ήταν ένα υπέροχο, τίμιο παιδί.», είπε αρχικά. «Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα, γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ», είπε στη συνέχεια, με τον κόσμο να χειροκροτά.

Το παρασκήνιο της δημιουργίας του «Ποτέ Ποτέ»

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Πάριος, ο Γιώργος Μαζωνάκης του είχε ζητήσει να του γρα΄ψει ένα τραγούδι. «Μου είχε πει “γράψε μου ένα τραγούδι Γιάννη”. “Θα σου γράψω” του λέω.», ανέφερε συγκεκριμένα. «Κάποιος κοινός μας φίλος, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μου το ζήτησε και του λέω θα του γράψω. Του γράφω.». σημειώνει ο ερμηνευτής και συνεχίζει «Του λέει (ο κοινός φίλος), “σου έχει γράψει ο Γιάννης ένα τραγούδι”. Λέει (ο Γιώργος Μαζωνάκης) “το περιμένω να το ακούσω”».

Και συνέχισε: «Επειδή είχε και άλλα στο μυαλό του, το ξέχασε. Ε, τι να κάνω κι εγώ, το έβαλα στον δικό μου δίσκο».

«Όταν πέρασε ο καιρός, το ακούει από μένα και λέει στον κοινό μας φίλο, τον Σάββα: “Πες στον Γιάννη ότι θέλω να το ξαναπω εγώ”. Και του λέει (ο Σάββας) “θα του το πω, γιατί για σένα ήταν αυτό το τραγούδι. Αυτό είναι το τραγούδι που ζήταγες”. Και με ρωτάει ο Σάββας αν μπορεί να το πει. “Να το πει” του λέω, “ολόκληρο!”».

Αμέσως μετά, ο Γιάννης Πάριος ερμήνευσε το τραγούδι μπροστά στο κοινό.

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