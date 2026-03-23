Την προσωπική του εμπειρία από τη γνωριμία με τον Γιώργο Τσαγκαράκη μοιράστηκε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό». Με αφορμή την πρόσφατη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα, ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως υπήρξαν γείτονες, περιγράφοντας την εικόνα που είχε σχηματίσει για εκείνον από την καθημερινή τους επαφή.

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως, παρότι δεν διατηρούσαν στενές επαφές, υπήρχε μια καθημερινή επαφή λόγω της συνύπαρξής τους στην ίδια γειτονιά. «Με τον Γιώργο Τσαγκαράκη ήμασταν γείτονες, μέναμε επί χρόνια μεσοτοιχία. Τον έβλεπα τον άνθρωπο, δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις, λέγαμε ένα γεια!».

Παράλληλα, μοιράστηκε ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, δείχνει την ευγένεια που χαρακτήριζε τον ίδιο και το οικογενειακό του περιβάλλον. «Κάποια στιγμή ήθελα να πουλήσω ένα παλιό ρολόι και τον πήρα τηλέφωνο. Μου είπε ότι με τα ρολόγια ασχολείται ο γιος του και με παρέπεμψε σε αυτόν. Με πήρε το παιδί, ευγενέστατο, αλλά τελικά άλλαξα γνώμη και το κράτησα το ρολόι».

Ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπεριφορά του, τονίζοντας πως, από τη δική του εμπειρία, επρόκειτο για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων. «Ο Γιώργος Τσαγκαράκης ήταν ένας ευγενής άνθρωπος, δεν είχαμε σχέσεις, αλλά τον έβλεπα όταν τύχαινε να παίρνουμε τα αυτοκίνητα μαζί. Ευγενής άνθρωπος, δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα στη γειτονιά. Εδώ και μερικούς μήνες είχε φύγει από τη Βούλα και τον έχασα τελείως».

