Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, την περασμένη Τρίτη 10 Μαρτίου, βυθίζοντας σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας.

Το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» πρόβαλε ένα βίντεο όπου ο σπουδαίος showman εξέφραζε τον απόλυτο θαυμασμό του για τη Ζέτα Μακρυπούλια. Την χαρακτήρισε ως την ωραιότερη γυναίκα στην Ελλάδα, δηλώνοντας γοητευμένος από την παρουσία της και εξυμνώντας τη σπάνια ομορφιά της, την οποία είχε ξεχωρίσει από τα πρώτα της βήματα στον χώρο.

«Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν μ’ αρέσει. Είμαι ερωτευμένος, είμαι τρελαμένος μαζί της. Δεν βρίσκω ωραιότερη γυναίκα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Είναι η ωραιότερη γυναίκα που έχω δει. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω μια εντύπωση ότι ήταν στο Ciao, όταν ήταν παιδάκι. Ομολογώ την είδα στο αυτό που έκανε πέρσι (το DWTS) που ήτανε θεά. Δηλαδή, σπάνια ακόμη και στο εξωτερικό συναντάς τέτοια ομορφιά» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος για την Ζέτα Μακρυπούλια.

Τι αντίδραση της Ζέτας Μακρυπούλια

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός απάντησε για τα όμορφα λόγια του Γιώργου Μαρίνου μέσα από την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ανακαλύψατε (το βίντεο) δεν το είχα δει τότε και σας ευχαριστώ για αυτό το δώρο. Τον γνώρισα ελάχιστα, είχα τη χαρά αυτή να τον γνωρίσω ελάχιστα στα πρώτα μου χρόνια στο χώρο αυτό. Θα πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης ο οποίος κατάφερε να εκθέσει αυτό ακριβώς που ήταν μέσα από το έργο του. Λίγοι το κάνουν αυτό, οι περισσότεροι ξέρουν και κρύβονται μέσα από την τέχνη.

Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό. Μακάρι να είχα τη δυνατότητα να του πω ευχαριστώ. Αλλά το σημαντικό τώρα δεν είναι αυτό. Είναι ο Γιώργος Μαρίνος, ο οποίος για μένα ήταν και είναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, ένας αληθινός πρωτοπόρος σε όλα του. Ήταν από εκείνους που έρχονται σ’ αυτή τη ζωή για να ταξιδέψουν με την αλήθεια τους. Πολύ σπάνια αυτή την εποχή συναντάς έναν τέτοιο δημιουργό, σε όλες του τις εκφάνσεις. Και νομίζω ότι αυτό που λείπει σήμερα είναι το θάρρος του. Γιατί είχε το θάρρος να επικοινωνήσει την προσωπική του αλήθεια σε πολύ δύσκολες εποχές, είχε το θάρρος να γίνει αυτό που ήταν ως σόουμαν και ως καλλιτέχνης. Είχε ταλέντο, είχε άστρο, είχε όμως και βάθος η τέχνη του, είχε σκέψη. Ήταν διασκέδαση, ήταν όμως και κατά μέτωπο σύγκρουση με την κοινωνία και τα στερεότυπά της» απάντησε συγκινημένη η Ζέτα Μακρυπούλια.

govastiletto.gr – Όταν ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε τη Ζέτα Μακρυπούλια στη σκηνή: Το τραγούδι και το «αχ» που έκλεψε την παράσταση