Ο Λούκας Γιώρκας το πρωί της Τρίτης 26/2 βρέθηκε καλεσμένος στο στούντιο του Happy Day και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής άνοιξε την καρδιά του, αποκαλύπτοντας τις αθέατες πλευρές της ζωής του πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη σταθερή αξία της ζωής του, τη σύζυγό του Βασιλική Σαλαμπάση, χαρακτηρίζοντας τον γάμο τους ως μια απόλυτα συνειδητή επιλογή που του προσφέρει ουσία και βάθος. Παράλληλα, δεν δίστασε να μιλήσει για τις προσωπικές του «σκοτεινές» στιγμές, περιγράφοντας τις μάχες με τις κρίσεις πανικού και το δύσκολο μονοπάτι της διαχείρισης του εαυτού του.

«Η Βασιλική είναι πιο λογική, εγώ είμαι πιο ψυχαναγκαστικός. Από την στιγμή που μπαίνεις στη διαδικασία του γάμου αυτή είναι μια απόφαση, βάση των δικών μας πιστεύω, που πλέον κατασταλάζεις στο ποιος είναι ο άνθρωπός σου, με ποιον συμπορεύεσαι πλέον υπάρχει ένας κοινός δρόμος κι όταν αυτό το συνειδητοποιείς και γίνεται ο άνθρωπός σου είναι πολύ όμορφο. Θέλει αγώνα, κάθε σχέση θέλει αγώνα είτε ερωτική είτε φιλική θέλει αγώνα γιατί δεν είμαστε ίδιοι και είναι καλό αυτό, δεν ταιριάζουν απόλυτα οι γωνίες μας αλλά ξέρεις το αποτέλεσμα όταν ζεις σε αρμονία, αυτά τα αντίθετα ζουν σε αρμονία, είναι πολύ όμορφο.

Από την αρχή μου φάνηκε αυτό γιατί είδα το βλέμμα της και ήταν τόσο καθαρό. Αυτό με μαγνήτισε από την πρώτη στιγμή. Δεν την ήξερα ούτε γεια ούτε τίποτα. Είχαμε μια κοινή γνωστή είχαν έρθει στο μαγαζί που τραγουδούσα στην Θεσσαλονίκη, χτυπάει η πόρτα ανοίγει και είδα μπροστά μου την Βασιλική και με το που την βλέπω την πιάνω από το λαιμό και της λέω τι μάτια είναι αυτά τι καθαρό βλέμμα είναι αυτό. Διεκδικώ πάντα έντονα, δεν έχω μάθει να χάνω. Εκείνη πάγωσε. Από εκείνη την στιγμή όμως είμαστε μαζί.

Είμαι άνθρωπος της ζωής, ήμουν άνθρωπος που όταν υπήρξα ελεύθερος ζούσα ως νέος αλλά όταν έμπαινα σε μια σχέση πάντα έμπαινα με την προϋπόθεση του γάμου, αλλιώς δεν έμπαινα σε αυτή την διαδικασία».

govastiletto.gr -Λούκας Γιώρκας: Η σχέση του με την σύζυγό του δύο χρόνια μετά τον γάμο – «Έχει αλλάξει η ζωή μου»