Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Νίνο και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, χάρισαν στους διαδικτυακούς τους φίλους ένα ξεχωριστό και απρόσμενο ντουέτο μέσω βίντεο στα social media.

Οι δύο άντρες συνδέονται με μια στενή, μακροχρόνια φιλία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συχνά εκφράζει δημόσια τη στήριξή του στον καλλιτέχνη, κάνοντας αναρτήσεις με τα τραγούδια του Νίνο.

Αυτή η φιλία έχει και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, καθώς ο Νίνο, έπειτα από προτροπή του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού, έγραψε και ερμήνευσε το τραγούδι «Μέχρι τέλους», το οποίο είναι αφιερωμένο στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα, ο Νίνο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίζονται να κάθονται μαζί σε ένα αρμόνιο. Σε μία ασυνήθιστη και φιλική στιγμή, οι δυο τους ερμηνεύουν μαζί το γνωστό τραγούδι του Νίνο, «Αλήτης».

Το στιγμιότυπο αυτό έχει γίνει viral, καθώς δεν συνηθίζονται τέτοιες εικόνες με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκού σε τόσο προσωπικές και καλλιτεχνικές στιγμές.

Σε άλλο βίντεο ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ζητά από τον Νίνο να πουν τον στίχο «Σαν ένα αστέρι στον ουρανό» τον οποίο αφιερώνει πάντα στον πατέρα του, Παύλο Γιαννακόπουλο.

