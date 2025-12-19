Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν, τις τελευταίες ώρες, το φως της δημοσιότητας για τη συνεργασία του 22χρονου τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο νεαρός άνδρας έκανε λόγο, στη μήνυση που υπέβαλε κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, για σεξουαλικές πιέσεις, εκβιασμούς, απρεπείς ενέργειες, περιγράφοντας μία συγκεκριμένη περίοδο όπως ο ίδιος φέρεται να τη βίωσε.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο του τραγουδιού σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Τον περασμένο Μάρτιο μάλιστα κατηφόρισε στην Αθήνα και εργάστηκε δίπλα στον καταξιωμένο τραγουδιστή.

Σε μία έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε πως ο 22χρονος τραγουδιστής στα social media έκανε αναρτήσεις για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δείχνοντας υπέρμετρο ενθουσιασμό και μιλώντας για ένα «όνειρο που παίρνει σάρκα και οστά».

«Ξεκινάμε…και ξεκινάμε δυνατά! Πρώτα μας στάση: Κύπρος. Η πρώτη καλοκαιρινή συναυλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι γεγονός. Ένα όνειρο που παίρνει σάρκα και οστά. Ευγνώμων και γεμάτος ανυπομονησία. Τα λέμε εκεί!» έγραψε ο Στεφ σε ανάρτησή του στις 26 Ιουνίου.

Από τον τρόπο που διαφήμιζε αυτή τη συνεργασία του ωστόσο, τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι υπήρξε δυσαρέσκεια με τον Γιώργο Μαζωνάκη ή κάποιο άλλο πρόβλημα μεταξύ τους.

Όπως και να έχει η αλήθεια θα λάμψει πλέον μέσω της δικαστικής οδού!

Δείτε κάποιες από τις αναρτήσεις του:

Ο νεαρός τραγουδιστής πατούσε like στις αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και όπως αποκάλυψε ο Κώστας Τσουρός στην εκπομπή «Το ‘χουμε», ο νεαρός τραγουδιστής πατούσε like στις αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. «Δεν μπορώ να ξέρω για το like. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να απαντήσει με ποιο σκεπτικό. Ένα like δεν υποβαθμίζει μία ολόκληρη υπόθεση με όλες αυτές τις παράνομες πράξεις», απάντησε ο δικηγόρος του καταγγέλλοντος, κ. Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

