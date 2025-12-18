Ο νεαρός τραγουδιστής, Στέφανος Παπαδόπουλος που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους την Άνοιξη του 2025, έχει αναρτήσει στο δημόσιο προφίλ του στο Instagram κοινές φωτογραφίες και βίντεο με τον καλλιτέχνη.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων γιατί δεν έχει σβήσει τις κοινές δημοσιεύσεις με τον Γιώργο Μαζωνάκη, απάντησε: «Η δουλειά μου είναι, να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι βιογραφικό».

Όπως θα δείτε παρακάτω, ο 21χρονος Στεφ έχει προχωρήσει στην ανάρτηση τριών δημοσιεύσεων.

Στις 4 Μαΐου 2025:

Στις 14 Μαΐου:

Με λεζάντα: «Κάθε Σάββατο στο @fever_athens Ζούμε μεγάλες στιγμές! #mazw»

Στις 3 Ιουλίου:

