Η κόντρα του Γιώργου Λιάγκα με τον Λάκη Λαζόπουλο έχει βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο.

Ο Γιώργος Λιάγκας, που είχε στείλει πριν αρκετό καιρό εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο, προκειμένου να μην ξανά αναφέρει το όνομά του στην τηλεοπτική του εκπομπή, «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», πριν μερικές ημέρες ξέσπασε και πάλι μέσα από την εκπομπή του εναντίον του, με αφορμή το εξώδικο που απέστειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον ηθοποιό.

«Εμένα δεν με ενοχλεί η κριτική. Να κάνει κριτική, να κάνει και σάτιρα. Και επειδή κι άλλες φορές έχουν πει κι άλλα άτομα από την τηλεόραση προκλητικά πράγματα για εμένα, θεωρώ ότι κάνουμε την ίδια δουλειά και δεν θα πήγαινα να κάνω μήνυση σε κανέναν. Είναι η πρώτη φορά που κινήθηκα νομικά διότι είναι αυτό που είπε και ο Άδωνις, ότι υπάρχουν παιδιά, που είναι πια μεγάλα τα παιδιά και ακούνε πράγματα για τον πατέρα τους…Εγώ λοιπόν αναγκάστηκα να του στείλω εξώδικο και έτσι όπως το παρουσίασε, το γελοιοποίησε. Ακόμα και το νομικό έγγραφο το γελοιοποίησε. Παρότι το παραβίασε γιατί του είπα ότι του απαγορεύω να με παίζει… Δεν έχω κινηθεί ακόμα. Όταν υπερβεί την κόκκινη γραμμή, θα κινηθώ νομικά. Και όχι με μήνυση γιατί δεν καταλαβαίνει με μήνυση» ήταν κάποια από τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα.

Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, ο γνωστός ποινικολόγος Όθων Παπαδόπουλος έκανε μια ανάρτηση «κόλαφο» κατά του παρουσιαστή, κατηγορώντας τον ότι ενώ ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να ασκεί την οποιαδήποτε κριτική, όταν κάποιος κρίνει εκείνον αντιδρά.

«Ένιωσε θιγμένος γνωστός τηλεπαρουσιαστής για την σάτιρα και την κριτική που δέχθηκε από τον Λάκη Λαζόπουλο. Ο τηλεπαρουσιαστής που βασίζει την προώθηση της εκπομπής του πάνω σε ακραίες συμπεριφορές και συνεχείς προκλήσεις, αυτός που, όταν στριμώχνεται, κρύβεται πίσω από τις διατάξεις για την ελευθερία του Τύπου, αυτός που επιδίδεται συστηματικά σε αμετροεπή σχόλια ρατσιστικού χαρακτήρα, αυτός που με χαρακτηριστική ευκολία διατυπώνει καυστικά σχόλια για όλο τον κόσμο, αυτός που απολαμβάνει την σκανδαλώδη προστασία των δικαστικών αρχών, θέμα για το οποίο έχει ενημερωθεί ήδη η ηγεσία του Αρείου Πάγου και, αν χρειαστεί, θα ενημερωθεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Όταν δέχεται ο ίδιος κριτική αφήνει στην άκρη τις απόψεις περί «ελευθερίας του Τύπου» και «ελευθερίας στην διατύπωση δημόσιας κριτικής» και εμφανίζεται «θιγμένος» αναζητώντας δικαστική προστασία. Επικαλείται μάλιστα και τα παιδιά του, σε σχέση με την σάτιρα που δέχεται, λες και οι άλλοι δεν είχαν παιδιά και μάνες όταν δέχονταν τις προσβολές του. Όταν ασκεί κριτική ο ίδιος είναι «ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης». Όταν δέχεται την κριτική των άλλων, βάζει μπροστά τα παιδιά του για να κρυφτεί από πίσω, ενώ απειλεί και με …αγωγές. Εάν ασκούσα κάποιο άλλο επάγγελμα, θα το παρατούσα για να γίνω δικηγόρος, μόνο και μόνον για κάτι τύπους σαν τον Λιάγκα».

