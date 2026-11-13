Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στους δικηγόρους των δύο πλευρών για τη δικαστική υπόθεση της Εύης Βατίδου, σχετικά με το σοβαρό τροχαίο που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2023 στην Άνω Γλυφάδα.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο συνήγορος της Εύης Βατίδου, Όθωνας Παπαδόπουλος, εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά του δικηγόρου της αντίθετης πλευράς, Γιάννη Μαρακάκη. Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκαν οι δημόσιες αναφορές του κ. Μαρακάκη σε βιντεοληπτικό υλικό που, κατά τους ισχυρισμούς του, καταγράφει το συμβάν.

Ο γνωστός ποινικολόγος δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις τοποθετήσεις του συναδέλφου του, αμφισβητώντας ανοιχτά την ίδια την ύπαρξη ενός τέτοιου βίντεο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

«Επικαλούνται ένα βίντεο και λένε ψέματα. Θα έχει νομικές συνέπειες αυτός. Είναι ψεύτης ο κύριος Μαρακάκης. Επικαλούνται στοιχεία σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Είναι δημόσιος συκοφάντης ο κύριος Μαρακάκης», δήλωσε φανερά ενοχλημένος ο δικηγόρος της Εύης Βατίδου στην πρωινή εκπομπή.

Οι συγκεκριμένες αναφορές έρχονται μία ημέρα μετά τη συνέχιση της δίκης της Εύης Βατίδου, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν έντονα για τα πραγματικά περιστατικά και το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.

Ο Γιάννης Μαρακάκης έχει υποστηρίξει ότι υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την εκδοχή των εντολέων του, ενώ έχει κάνει ειδική αναφορά σε βίντεο που, όπως ισχυρίζεται, σχετίζεται με την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από την Εύη Βατίδου πριν από τον διαπληκτισμό. Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, από την πλευρά του, απορρίπτει κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες αναφορές.

Το χρονικό του τροχαίου και οι διαφορετικές εκδοχές

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 στην Άνω Γλυφάδα, όταν η Εύη Βατίδου ενεπλάκη σε επεισόδιο με ένα ζευγάρι που επέβαινε σε μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την καταγγελία των δύο επιβαινόντων, η πρώην παρουσιάστρια τους καταδίωξε με το αυτοκίνητό της έπειτα από διαπληκτισμό και στη συνέχεια εμβόλισε τη μοτοσικλέτα, προκαλώντας τον τραυματισμό τους.

Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά ότι προκάλεσε σκόπιμα το τροχαίο, υποστηρίζοντας ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας είχε προηγουμένως σπάσει τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο μοτοσικλετιστής είχε καταδικαστεί τον Οκτώβριο του 2025 σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή. Στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας βρίσκεται πλέον το εάν υπήρξε επαφή ανάμεσα στα δύο οχήματα και κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα.

Μάλιστα, ο τεχνικός σύμβουλος της Εύης Βατίδου, Γρηγόρης Μαδιάς, έχει αμφισβητήσει δημόσια ότι υπήρξε σύγκρουση των οχημάτων, παρουσιάζοντας διαφορετική τεχνική εκτίμηση από εκείνη που επικαλείται η αντίθετη πλευρά. Η Εύη Βατίδου αντιμετωπίζει κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, την οποία αρνείται. Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τις δύο πλευρές να επιμένουν στις θέσεις τους και το δικαστήριο να καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία και τις μαρτυρίες.

govastiletto.gr -Εύη Βατίδου στα δικαστήρια για το τροχαίο στη Γλυφάδα: «Είμαι προετοιμασμένη, πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη»