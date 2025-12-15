Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star και απάντησε στα σχόλια της Σίσσυς Χρηστίδου, που είχε κάνει στο Χαμογέλα και Πάλι για την εκπομπή Real View και την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη με το revenge porn.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι τη δυσκολεύει η έκταση που παίρνουν τόσο ευαίσθητα θέματα, ειδικά όταν αφορά θύματα που προσπαθούν να προστατευτούν από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας έκφρασης, όταν οι απόψεις στηρίζονται σε επιχειρήματα.

«Θεωρώ ότι κάποια πράγματα ίσως δεν πρέπει να συζητιούνται υπερβολικά. Όταν μια άποψη είναι τεκμηριωμένη, τότε αποκτά δύναμη. Δεν χρειάζεται όλοι να συμφωνούμε με όλα», ανέφερε η Καραβοκύρη.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αν ένιωθα ότι η συζήτηση ήταν άβολη, δεν θα συμμετείχα. Ξέρω ότι ό,τι γίνεται δημόσια, γίνεται αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού. Τα σχόλια δεν με στεναχωρούν. Δεν έκανα τις δηλώσεις μου κεκλεισμένων των θυρών».

