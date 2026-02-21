Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε, στις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», στη φετινή Eurovision, αλλά και στα σχόλια που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας για τη μεταμόρφωσή του σε «Ακύλα».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δήλωσε πόσο του άρεσε ο φετινός εθνικός τελικός, ενώ έκανε και μια συγκινητική αναφορά στον πρόσφατο θάνατο της μητέρας του.

«Ο Ακύλας είναι υπέροχος, φανταστικός. Ήταν κάτι τόσο γλυκό και μοναδικό αυτό που ζήσαμε αυτή τη φορά. ‘Ηταν κάτι τόσο όμορφο που τα παιδιά ήταν μια παρέα. Πέρα από το ότι ο καθένας στενοχωρήθηκε γιατί είχε το όνειρό του να βρεθεί στη Eurovision, αλλά στο τέλος δείξανε όλοι μαζί τέτοια κατανόηση και τέτοια αγάπη. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα όλο αυτό, με αυτή τη γλύκα.

Το στιγμιότυπο με τη μητέρα του ήταν κάτι πολύ μοναδικό και προσωπικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι αυτές οι σχέσεις που είναι τόσο γλυκές και μοναδικές. Γι’ αυτό και λέω σε όλο τον κόσμο, το έλεγα και πριν χάσω τη μητέρα μου… Αν έρθει η στιγμή της απώλειας λέμε όλοι μακάρι να ξαναχτυπούσε το τηλέφωνο» είπε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος της εκπομπής του Open ρώτησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου πώς του φάνηκε το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα ότι το AI βίντεο που κυκλοφορεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ρόλο Ακύλα, είναι καλύτερο από τη δική του μίμηση.

«Μάλλον ό,τι κι αν κάνω, δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα με τίποτα. Πρέπει να είναι ίσως ο μοναδικός που δεν του άρεσε. Το καταλαβαίνω όμως, γούστα είναι αυτά» απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

govastiletto.gr – Γρηγόρης Αρναούτογλου για Παντελή Παντελίδη: «Αυτά τα 10 χρόνια έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή μου»