Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ξέσπασε κατά της εκπομπής του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ, με αφορμή το ρεπορτάζ για τους επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Αναδημοσιεύοντας στο Instagram απόσπασμα από την εκπομπή Το’ Χουμε, όπου ο δημοσιογράφος μεταδίδει το ρεπορτάζ μπροστά από τα φέρετρα, ο Ουγγαρέζος σχολίασε με έντονο ύφος: «Μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος “φτύνει” την τηλεόραση και την πληρώνουμε όλοι. Ντροπή».

Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα, ο Κώστας Τσουρός σχολίασε τις δηλώσεις του Δημήτρη Ουγγαρέζου σχετικά με την πορεία του στην τηλεόραση και την επιθυμία του να παρουσιάσει τη δική του εκπομπή.

Ο Τσουρός τόνισε πως έχουν δοθεί ευκαιρίες σε νεότερους παρουσιαστές και πρόσθεσε: «Είναι από τους ανθρώπους της τηλεόρασης που ξεχωρίζουν στους δεύτερους ρόλους. Υπήρξε και πρωταγωνιστής, αλλά αυτή τη στιγμή, από τους δεύτερους ρόλους, είναι ο καλύτερος».

Από την πλευρά του, ο Ουγγαρέζος σχολίασε με ειλικρίνεια: «Δικαίως λέει πως έχουν προχωρήσει άλλοι και άλλοι, τώρα ήρθε η σειρά μου να προχωρήσω κι εγώ».

Ο Τσουρός, ωστόσο, τόνισε πως η πρόοδος είναι θέμα προσωπικής προσπάθειας: «Το ότι κάποιος προχώρησε και κάποιος όχι, δεν σημαίνει πως έγινε λάθος. Πρέπει να δεις τι μπορείς να βελτιώσεις για να προχωρήσεις κι εσύ».

Govastiletto.gr – Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Άκουσα πολλά φέτος και δεν αντέδρασα για 9 στα 10 από αυτά»