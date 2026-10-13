Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν ο Σάκης Ρουβάς και ο Ηλίας Ψινάκης, χωρίς ωστόσο να ανταλλάξουν ούτε έναν χαιρετισμό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Espresso», οι δύο άλλοτε αχώριστοι συνεργάτες διατήρησαν πλήρη απόσταση μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων του επιχειρηματία Ηλία Κοκοτού. Παρά το γιορτινό κλίμα της βραδιάς και την θερμή υποδοχή των καλεσμένων από τον οικοδεσπότη, η ταυτόχρονη παρουσία του δημοφιλούς τραγουδιστή και του πρώην μάνατζέρ του μαγνήτισε τα βλέμματα.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, οι δυο τους απέφυγαν κάθε είδους επαφή καθ’ όλη τη διάρκεια του πάρτι, αποφεύγοντας ακόμα και τη μεταξύ τους οπτική επαφή.

Τι συνέβη όταν βρέθηκαν κοντά στον οικοδεσπότη

Όμορφες στιγμές στο πάρτυ γενεθλίων του Ηλία Κοκοτού, με αναγνωρίσιμους καλεσμένους να δίνουν το «παρών». https://t.co/Zjx96tAOiy — Flash.gr (@flashgrofficial) October 12, 2026

Υπήρχε ωστόσο μια στιγμή κατά την οποία οι δύο άνδρες βρέθηκαν κοντά στον «Mr Ελούντα», Ηλία Κοκοτό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Espresso, ακόμη και τότε φρόντισαν να σταθούν σε απόσταση, αποφεύγοντας τόσο την επαφή όσο και μια κοινή φωτογραφία. Η εικόνα αυτή απέχει από εκείνη που είχε συνηθίσει το κοινό στα χρόνια της συνεργασίας τους, όταν ο Ηλίας Ψινάκης αποτελούσε σταθερή παρουσία στο πλευρό του Σάκη Ρουβά. Στη συγκεκριμένη βραδιά, πάντως, όπως μεταφέρει η εφημερίδα, δεν υπήρξε κάποια προσέγγιση μεταξύ τους.

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Ο τραγουδιστής έδωσε το «παρών» χωρίς την Κάτια Ζυγούλη. Το δημοσίευμα συνδέει την απουσία της με ενόχληση στο γόνατο που, κατά την ίδια πηγή, την είχε ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα.

Στη γιορτή του Ηλία Κοκοτού βρέθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Αντωνά, ο Γιώργος Λιάγκας, ο Θέμης Γεωργαντάς, η Γωγώ και η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

«Με απέλυσε, δεν έχουμε καμία σχέση»

Καλεσμένος στην εκπομπή των «Rainbow Mermaids» πριν από λίγο καιρό ο Ηλίας Ψινάκης, γύρισε τον χρόνο πίσω στην εποχή που βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του τραγουδιστή και αποκάλυψε τη δική του εκδοχή για το πώς έπεσαν οι τίτλοι τέλους, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι σήμερα οι δυο τους δεν έχουν καμία επαφή.

«Με τον Σάκη δεν μιλάω, γιατί αυτός δεν μιλάει, δεν μιλάμε, δεν έχουμε καμία σχέση. Αλλά όχι από μένα, αυτός. Δικαίωμά του, δεν έχει κανένα νόημα μετά από όλα αυτά». Όσο για το ενδεχόμενο να τους δούμε κάποτε να συνεργάζονται ξανά, ο Ηλίας Ψινάκης ήταν απόλυτος. Για εκείνον, ο συγκεκριμένος επαγγελματικός κύκλος έχει ολοκληρωθεί, καθώς θεωρεί πως όσα είχαν να δημιουργήσουν μαζί τα έκαναν εκείνη την εποχή. «Με τον Σάκη δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ. Γιατί με τον Σάκη ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, κουνήσαμε την Ελλάδα. Εγώ όταν θα συνεργαστώ με έναν καλλιτέχνη δεν κάνουμε συζήτηση, είναι εντολές. Θα γίνει αυτό. Θέλει τυφλή εμπιστοσύνη. Ο Σάκης μού είχε τυφλή εμπιστοσύνη» είπε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Ψινάκης.

govastiletto.gr -Ηλίας Ψινάκης: «Ο Σάκης Ρουβάς με απέλυσε, για εμένα η αξιοπρέπεια είναι το πιο βασικό»