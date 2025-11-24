Στιγμές αγωνίας έζησαν οι θαμώνες στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς. Ένα σοκαριστικό βίντεο, που κυκλοφορεί από το huffingtonpost.gr, δείχνει τον τραγουδιστή να πέφτει από μια ειδική κατασκευή στην πίστα το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου.

Ο επαγγελματισμός του ωστόσο ήταν άμεσος, καθώς σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε κανονικά το τραγούδι του.

«Έπεσε με δύναμη, θα μπορούσε να έχει σπάσει το κεφάλι του. Μάλιστα επειδή υπήρχε το ειδικό εφέ του ξηρού πάγου δεν μπορούσαμε να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς από τον καπνό που τους κάλυψε», είπε θαμώνας του μαγαζιού.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: huffingtonpost.gr