Μια ιδιαίτερα άβολη στιγμή φέρεται να σημάδεψε τον πρώτο χορό στον γάμο του Brooklyn Beckham και της Nicola Peltz, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση στη νύφη.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε καλεσμένος της δεξίωσης, κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο Mark Anthony ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει και κάλεσε αρχικά τον Brooklyn Beckham κοντά του.

Όλοι περίμεναν πως στη συνέχεια θα ακολουθούσε η Nicola Peltz, ώστε το ζευγάρι να μοιραστεί τον πρώτο του χορό.

Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν διαφορετική. Ο τραγουδιστής φέρεται να ζήτησε από «την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα» να ανέβει στη σκηνή, καλώντας τελικά τη Victoria Beckham.

Το περιστατικό, όπως περιγράφεται, προκάλεσε αμηχανία, με τον Brooklyn Beckham να μένει αμήχανος στη σκηνή και τη Nicola Peltz να αποχωρεί εμφανώς συγκινημένη.

Ο DJ Fat Tony, που παρευρέθηκε στον γάμο στο Palm Beach το 2022, μίλησε αργότερα δημόσια για τη σκηνή, αναφέροντας πως ειπώθηκε στον Brooklyn Beckham να πιάσει τους γοφούς της μητέρας του, στο πλαίσιο ενός πιο «λατινικού» χορευτικού ύφους.

Όπως τόνισε, η στιγμή δημιούργησε έντονη αμηχανία σε όλους τους παρευρισκόμενους.

«Η ατμόσφαιρα άλλαξε απότομα και όλοι στην αίθουσα ένιωσαν άβολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια σκηνή που κανείς δεν περίμενε σε μια τόσο σημαντική στιγμή για το ζευγάρι.

