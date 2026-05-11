Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε πως προχώρα στην αναστολή της τηλεοπτικής μετάδοσης του Survivor, λόγω σοβαρού ατυχήματος παίκτη.

Συγκεκριμένα, λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη προβολή του επεισοδίου της Δευτέρας (11/5), ο σταθμός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι συμμετέχων του ριάλιτι υπέστη σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στον Άγιο Δομίνικο.

Επιπλέον, ο ΣΚΑΪ αναφέρει πως παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του παίκτη και προτίθεται να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική του φροντίδα, αλλά και στη διαδικασία αποκατάστασής του.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

H ανακοίνωση της Acun Medya

Επίσημη ενημέρωση υπήρξε και από την εταιρεία παραγωγής, Acun Medya:

«Η Acun Medya οφείλει να ενημερώσει το κοινό για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα σε παίκτη του reality επιβίωσης SURVIVOR.

Σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό. Ήδη του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάστασή της υγείας του.

Η Acun Medya καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συμβάντος και δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται».