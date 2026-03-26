Ένας παίκτης του Your Face Sounds Familiar στη Βουλγαρία, εντυπωσίασε το κοινό, όταν μεταμορφώθηκε στον αξέχαστο Βασίλη Καρρά.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής, που έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου 2023, «ζωντάνεψε» ξανά στη σκηνή μέσα από την ερμηνεία του διαγωνιζόμενου.

Ο παίκτης κλήθηκε να ερμηνεύσει το τραγούδι “Φαινόμενο” και σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, κατάφερε να προσεγγίσει εντυπωσιακά τόσο τη φωνή, όσο και το ύφος του τραγουδιστή, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Η εμφάνισή του απέσπασε θετικά σχόλια, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πόσο πιστή ήταν η μίμηση.

Μάλιστα, ο ίδιος δημοσίευσε στη συνέχεια ένα βίντεο στο TikTok, χωρίς μεταμφίεση αυτή τη φορά, όπου – με χαρακτηριστική χροιά – είπε τη γνωστή ατάκα «Καλησπέρα και καλή βραδιά» και ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν.

