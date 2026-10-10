Μια ειλικρινή αποκάλυψη για την προσωπική της εξέλιξη μοιράστηκε η Αθηνά Οικονομάκου μέσω TikTok, εστιάζοντας στη διαδρομή της στην ψυχοθεραπεία. Όπως εξήγησε η αγαπημένη ηθοποιός, παλαιότερα πίστευε πως για τη συναισθηματική της φόρτιση έφταιγε η αρνητική ενέργεια και το «μάτιασμα» από τρίτους. Σήμερα πλέον αναγνωρίζει πως η ουσιαστική αιτία βρισκόταν μέσα της, αποτέλεσμα της εσωτερικής αναζήτησης και της δουλειάς που έκανε με τον εαυτό της.

«Εγώ παλιά πίστευα πάρα πολύ στο μάτι. Δηλαδή, με το που αισθανόμουν λίγο έτσι πιο βαριά, λίγο άρχιζε το μυαλό μου να μπαίνει σε αρνητικές σκέψεις και να βαραίνω. Θεωρούσα αμέσως ότι κάποιος με μάτιασε», ανέφερε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να αναγνωρίσει όσα συνέβαιναν μέσα της, αντί να αναζητά τις αιτίες αποκλειστικά σε εξωτερικούς παράγοντες.

«Όσα χρόνια έκανα ψυχοθεραπεία άρχισα να βρίσκω εκατομμύρια λόγους που θα μπορούσαν να με κάνουν υποσυνείδητα να βαραίνω, να μιζεριάζω, να στεναχωριέμαι. Οπότε, άρχισα να καταλαβαίνω πως όλο αυτό που ένιωθα προερχόταν από μέσα μου», εξομολογήθηκε.

Η Αθηνά Οικονομάκου θέλησε, μάλιστα, να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα μήνυμα για τη σημασία της ενδοσκόπησης και της προσωπικής ευθύνης.

«Δεν είχε να κάνει με κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Οπότε, θέλω να σας πω ότι αν λίγο κάνετε μια ενδοσκόπηση και πραγματικά σας ενδιαφέρει να βρείτε την αλήθεια και δεν θέλετε πάντα να ρίχνετε τις ευθύνες στους άλλους, θα καταλάβετε πως όλο αυτό είναι δικό μας», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός είχε αποκαλύψει πρόσφατα, μέσα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ότι κάνει ψυχοθεραπεία εδώ και 13 χρόνια, τονίζοντας πως πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία αυτογνωσίας, που της προσφέρει ασφάλεια, ηρεμία και γαλήνη.

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