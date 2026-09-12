Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Pamela Anderson στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του ετήσιου φιλανθρωπικού γκαλά «Caring for Women» του Kering Foundation την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Η 59χρονη ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα στο μαύρο χαλί επιλέγοντας ένα εφαρμοστό ζιβάγκο φορέμα με έξω την πλάτη και ένα ιδιαίτερα ψηλό σκίσιμο στο πλάι.

Το σύνολό της συμπληρώθηκε με μαύρες μυτερές γόβες και ένα κομψό clutch σε μαύρους και ασημί τόνους.

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Η Pamela Anderson συμμετείχε στο φετινό γκαλά, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης και έχει ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και τη στήριξη των επιζώντων.

Η εκδήλωση «Caring for Women» πραγματοποιείται από το 2022 και έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ετήσιες συγκεντρώσεις ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου, της μουσικής, της τέχνης, του αθλητισμού και της φιλανθρωπίας.

Pamela Anderson, 59, shows A LOT of leg while Salma Hayek, 60, is an ageless bombshell at starry Kering Foundation gala in NYC https://t.co/2s9IFgBCxU — Daily Mail (@DailyMail) September 11, 2026



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