Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Pamela Anderson με το κοινό, μιλώντας για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που έζησε στο παρελθόν και τον τρόπο με τον οποίο η διάγνωση της ηπατίτιδας C επηρέασε τη ζωή της. Η 59χρονη ηθοποιός βρέθηκε στη Βενετία για το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπου τιμήθηκε από την amfAR με το.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όμως, επέλεξε να αφήσει για λίγο στην άκρη τη λάμψη του κινηματογράφου και να μιλήσει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

Η Pamela Anderson διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C το 2002, έχοντας προσβληθεί από τον ιό μέσω μιας βελόνας τατουάζ που είχε χρησιμοποιήσει από κοινού με τον τότε σύζυγό της, Τόμι Λι.

Η ίδια περιέγραψε εκείνη τη στιγμή ως κάτι που έμοιαζε με «θανατική καταδίκη», καθώς, σύμφωνα με όσα της είχε πει τότε ο γιατρός της, δεν υπήρχε θεραπεία και πιθανότατα της απέμεναν περίπου δέκα χρόνια ζωής.

Αυτό που την έκανε να φοβάται περισσότερο, όπως αποκάλυψε, δεν ήταν τόσο η σκέψη του δικού της θανάτου, όσο το τι θα συνέβαινε στα δύο της παιδιά.

«Επηρέασε καθοριστικά τις αποφάσεις μου. Έφερε στη ζωή μου τα πάνω κάτω», ανέφερε, εξηγώντας πως η διάγνωση επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και το μέλλον.

Παράλληλα, μίλησε και για το στίγμα που συνόδευε την ασθένεια, αποκαλύπτοντας πως για μεγάλο χρονικό διάστημα ένιωθε σαν να ήταν ένα «κατεστραμμένο προϊόν». Η ψυχολογική πίεση που βίωσε ήταν μεγάλη, ενώ εξίσου δύσκολη αποδείχθηκε και η οικονομική πλευρά της θεραπείας.

Τελικά, το 2015 κατάφερε να απαλλαγεί από τον ιό, έπειτα από μία θεραπεία που, όπως εξομολογήθηκε, της κόστισε πολύ ακριβά. «Μου πήρε ό,τι είχα στην τράπεζα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στις οικονομικές θυσίες που χρειάστηκε να κάνει προκειμένου να αποκαταστήσει την υγεία της.

Η ίδια έχει πλέον αφήσει πίσω της εκείνη τη δύσκολη περίοδο, ωστόσο η εμπειρία της εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της προσωπικής της διαδρομής και της δημόσιας δράσης της.