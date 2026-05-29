Η Pamela Anderson πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή επιστροφή στο προσκήνιο της μόδας, πρωταγωνιστώντας στην πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια του Jacquemus με τίτλο «A Day With Pamela and Her Sons». Αυτή τη φορά, η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο μοιράζεται το πλάνο με τους δύο γιούς της, Brandon Thomas Lee και Dylan Jagger Lee. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο τρυφερά και οικογενειακά fashion projects της χρονιάς, που εστιάζει στην οικειότητα και τους ισχυρούς δεσμούς τους.

Η νέα καμπάνια για τη συλλογή «Le Paysan» αποτυπώνει μια πιο ήρεμη και αυθεντική πλευρά της οικογένειας.

Η Pamela ετοιμάζεται, κινείται χαλαρά στον χώρο, γελά, ενώ οι γιοι της σχολιάζουν, πειράζουν και συμμετέχουν σε αυτή τη σχεδόν κινηματογραφική αφήγηση. Το αποτέλεσμα δεν δείχνει στημένο αλλά περισσότερο σαν ένα προσωπικό άλμπουμ στιγμών.

Τα τελευταία χρόνια η Pamela Anderson έχει επαναπροσδιορίσει πλήρως τη δημόσια εικόνα της. Πιο ήρεμη, πιο αυθεντική και με ένα στιλ που κινείται σε καθαρές γραμμές και ανεπιτήδευτη κομψότητα, έχει δημιουργήσει μια νέα αισθητική ταυτότητα που δείχνει να της ταιριάζει απόλυτα.

Η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο εμφανίζεται με λευκά σύνολα από ποπλίνα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν το φόρεμα «La Robe Paysan» και η φούστα «La Jupe Agave», ενώ οι iconic «Le Valérie» τσάντες σε αποχρώσεις τερακότας και απαλού πράσινου ολοκληρώνουν την αισθητική της καμπάνιας. Το beauty look της παραμένει φυσικό και μίνιμαλ, συνεχίζοντας τη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, έχουν και οι εμφανίσεις των δύο γιων της, τους οποίους έχει αποκτήσει από τον ταραχώδη γάμο της με τον πρώην σύζυγό της Τόμι Λι.

Ο 30χρονος Μπράντον Τόμας έχει ασχοληθεί με την υποκριτική και την παραγωγή, ενώ κατά καιρούς έχει απασχολήσει και τον χώρο του modeling. Με έντονη παρουσία στα social media και στιλ που κινείται ανάμεσα στο classic Hollywood και το σύγχρονο cool aesthetic, ο ίδιος φαίνεται να ακολουθεί έναν πιο δημιουργικό δρόμο στη βιομηχανία του entertainment.

Από την άλλη πλευρά, ο 29χρονος Ντίλαν Τζάγκερ έχει στραφεί περισσότερο στη μουσική και τη μόδα. Έχει εργαστεί ως μοντέλο για γνωστούς οίκους και fashion brands, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και ως μουσικός παραγωγός. Το edgy στυλ του και η effortless εικόνα του ταιριάζουν απόλυτα με την αισθητική του Jacquemus, κάτι που φαίνεται έντονα και στα στιγμιότυπα της καμπάνιας.

