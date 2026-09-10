Σε μια ιδιαίτερα χαρούμενη περίοδο βρίσκεται η οικογένεια της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι, καθώς μετά τον γάμο του μικρότερου γιου τους, Ντίλαν Τζάγκερ Λι, σειρά έχει ο μεγαλύτερος, Μπράντον Τόμας Λι.

Ο 30χρονος Μπράντον Τόμας Λι έκανε πρόταση γάμου στην ελληνικής καταγωγής σύντροφό του, Κατερίνα Δημητριάδη, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με το People, η πρόταση έγινε στις 29 Αυγούστου, ενώ το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τον γάμο, ο οποίος αναμένεται να γίνει στα τέλη του 2027.

Από φίλοι, σύντροφοι και πλέον αρραβωνιασμένοι

Η σχέση του Μπράντον και της Κατερίνα δεν ξεκίνησε με έναν ξαφνικό έρωτα. Οι δυο τους γνωρίζονταν για χρόνια, καθώς είχαν μεγαλώσει στο Λος Άντζελες και ήταν στενοί φίλοι.

Το 2025 η σχέση τους εξελίχθηκε σε ερωτική και πλέον το ζευγάρι έχει μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, όπου ζει μαζί.

Η Κατερίνα Δημητριάδη, γνωστή και ως Katarina Deme, έχει ελληνικές ρίζες και σπουδάζει Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, έχει ενεργή παρουσία στα social media, ενώ στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ και την υποκριτική.

Οι δυο τους ετοιμάζονται πλέον για το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους, με τον γάμο να αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027.

View this post on Instagram A post shared by katarina ☽ (@katarina.deme)

View this post on Instagram A post shared by katarina ☽ (@katarina.deme)

View this post on Instagram A post shared by katarina ☽ (@katarina.deme)

View this post on Instagram A post shared by katarina ☽ (@katarina.deme)

View this post on Instagram A post shared by katarina ☽ (@katarina.deme)

Govastiletto.gr – Πάμελα Άντερσον – Τομ Κρουζ: Είναι το νέο hot ζευγάρι της showbiz; Όλη η αλήθεια